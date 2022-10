Pastrňák s Kubalíkem byli u dvou gólů, brankář Vaněček vychytal výhru

Boston do zápasu proti Dallasu nasadil čtveřici Čechů. K tradičním oporám Davidu Pastrňákovi (19:48, 1+1, +/-: 0, 3 střely), Davidu Krejčímu (17:45, 0+1, +/-: 0), Pavlu Zachovi (15:34, +1, 3 střely) a Tomáši Noskovi (11:40, +/-: 0, 1 střela) se tentokrát nezařadili Jakubové Lauko a Zbořil.

Skóre duelu otevíral ve 13. minutě bombou z první ze svého stanoviště na levém kruhu skvěle hrající Pastrňák. Stars vrátil do hry na startu druhé hrací části Wyatt Johnston, do kabin však šli domácí opět za vedení. V 39. minutě totiž po Pastrňákově přihrávce přesně pálil Taylor Hall. Vedení si Boston dokázal ohlídat a v poslední minutě jej do prázdné klece ještě pojistil kapitán Patrice Bergeron.

Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou duelu a s průběžnými 12 zápisy (5+7) ze 7 startů se již dělí o prvenství v tabulce produktivity NHL s dalšími třemi borci. Dvanáctkrát se rovněž zapsal do statistik Jesper Bratt z New Jersey, Artěmij Panarin z Rangers a Valerij Ničuškin z Colorada.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky hokejové NHL

Seattle Kraken Seattle Kraken : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Góly:

02:20 Oleksiak (Sprong, Gourde)

05:39 Geekie (B. Tanev, Dunn)

24:46 Sprong (B. Tanev)

36:07 McCann (Burakovsky, Dunn)

49:45 Beniers (Schultz, Sprong) Góly:

32:25 Cozens (Hinostroza, Dahlin) Sestavy:

Mar. Jones (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Schultz, Oleksiak, Borgen, Soucy – Bjorkstrand, Wennberg, Burakovsky – Kuhlman, Gourde, McCann – Eberle (A), Beniers, Schwartz – B. Tanev, Geekie, Sprong. Sestavy:

Comrie (Cra. Anderson) – Ljubuškin, Dahlin (A), Bryson, Power, Fitzgerald, Pilut – Tuch, Ta. Thompson, J. Skinner – Peterka, Cozens, Hinostroza – Olofsson, Mittelstadt, Asplund – Okposo (C), Girgensons (A), Quinn. Rozhodčí: Rehman, Charon – Suchánek, McNamara Počet diváků: 17 151

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Góly:

07:20 Danault (Arvidsson V., Mik. Anderson)

25:03 Vilardi (Doughty, Fiala)

33:17 Lizotte (Clarke, Kaliyev)

54:30 Kempe (Kopitar) Góly:

15:14 Hagel

57:44 Kučerov Sestavy:

Quick (Petersen) – Mik. Anderson, Doughty (A), Durzi, M. Roy, Edler, Clarke – Kempe, Kopitar (C), Fiala – T. Moore, Danault (A), Anderson-Dolan – Kaliyev, Byfield, Vilardi – Lemieux, Lizotte, Grundström. Sestavy:

Elliott (Vasilevskij) – Hedman, Černák, Sergačjov, Perbix, Cole, Foote, H. Fleury – Naměstnikov, Stamkos (C), Killorn (A) – Hagel, Point, Kučerov – Colton, Paul, Maroon – Bellemare, Perry (A). Rozhodčí: StPierre, Chmielewski – Cherrey, Gawryletz Počet diváků: 16 480

Calgary Flames Calgary Flames : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) Góly:

14:11 Kadri (Mangiapane, Dubé)

17:42 Kadri

23:00 Huberdeau (R. Andersson, Kadri)

31:20 Mi. Stone (Lucic, B. Ritchie) Góly:

24:31 Malkin (Carter, Poulin) Sestavy:

Markström (Vladař) – C. Tanev (C), Weegar, R. Andersson, Hanifin, Mi. Stone, Zadorov – Toffoli, E. Lindholm, Huberdeau (A) – Mangiapane, Kadri, Dubé – Coleman, Backlund (A), Lewis – B. Ritchie, Rooney, Lucic. Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin, Petry, M. Pettersson, Rutta, P. Joseph, Ruhwedel – Rakell, Crosby (C), Heinen – Rust, Malkin (A), Kapanen – Carter, Poulin, McGinn – Archibald, Poehling, Caggiula. Rozhodčí: D. O'Rourke, M. Marković

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) Góly:

02:56 Larkin (Kubalík, Erne)

48:17 Kubalík (Hägg, Rasmussen) Góly:

11:25 Mercer (Marino, Graves)

15:16 J. Hughes (Bratt, Severson)

20:43 Bratt (J. Hughes, Hamilton)

24:54 Šarangovič (Graves)

55:38 Hischier (Tatar)

56:27 Bratt (M. McLeod, Hamilton) Sestavy:

Nedeljkovic (Husso) – Seider, Chiarot (A), Hronek, Määttä, Lindström, Hägg – Raymond, Larkin (C), Kubalík – Perron (A), Copp, Zadina – Sundqvist, Rasmussen, E. Söderblom – Erne, Veleno, P. Suter. Sestavy:

Vaněček (Blackwood) – Hamilton, Siegenthaler, Graves, Marino, Severson, Br. Smith – Tatar, Hischier (C), Zetterlund – Haula, J. Hughes (A), Bratt – Šarangovič, Mercer, Holtz – Wood, M. McLeod, Bastian. Rozhodčí: South, O'Donnell – Nansen, Brisebois Počet diváků: 16 546

San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) Góly:

25:33 Sturm (Labanc, J. Svečnikov)

39:25 Nieto (Hertl, M. Vlasic) Góly:

15:51 Kessel (Howden)

40:55 Theodore (McNabb, Marchessault)

53:13 W. Karlsson (Re. Smith, Martinez)

54:15 Ma. Stone (Stephenson, Theodore) Sestavy:

J. Reimer (Kähkönen) – E. Karlsson, Megna, Benning, M. Vlasic, Šimek, Ferraro – Barabanov, Hertl, Meier – Kunin, Couture, Gregor – Labanc, Sturm, J. Svečnikov – Nieto, Lorentz, Lindblom. Sestavy:

Hill (Lo. Thompson) – Pietrangelo (A), Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague – Ma. Stone (C), Eichel, Stephenson – Marchessault, W. Karlsson, Re. Smith (A) – Kessel, Howden, Amadio – Kolesar, N. Roy, W. Carrier. Rozhodčí: Pollock, Dunning – Hunt, Gibbons Počet diváků: 12003

New York Rangers New York Rangers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3N (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

38:06 Goodrow (Trouba, Blais)

54:03 Fox (Vesey, Goodrow) Góly:

11:40 Ničuškin (Makar, MacKinnon)

40:59 O'Connor (Cogliano)

Rodrigues Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), Hájek, Schneider – Kreider (A), Zibanejad, Kakko – Panarin (A), Trocheck, Lafreniere – Vesey, Goodrow, Kravcov – Blais, Carpenter, Reaves. Sestavy:

Georgijev (Francouz) – D. Toews, Makar (A), Byram, Manson, Girard, E. Johnson – Lehkonen, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Rodrigues, Newhook, Ničuškin – Cogliano, Compher, O'Connor – Hunt, Malcev, Kaut. Rozhodčí: Pochmara, Furlatt – Smith, Tobias Počet diváků: 18 006

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Góly:

21:07 Caufield (Wideman, Monahan) Góly:

05:52 Eriksson Ek (Duhaime, Middleton)

32:48 Duhaime (F. Gaudreau)

59:30 Eriksson Ek Sestavy:

Allen (Montembeault) – Savard, Guhle, Kovacevic, Harris, Wideman, Xhekaj – Monahan, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), Dvorak, Dadonov – Jos. Anderson, Dach, Drouin – Hoffman, Evans, Pitlick. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Spurgeon (C), Middleton, Addison, Brodin, Dumba (A), Merrill – Zuccarello, F. Gaudreau, Kaprizov – M. Foligno (A), Rossi, Boldy – Hartman, Eriksson Ek, Duhaime – Shaw, Steel, Jost. Rozhodčí: Lambert, Hebert – Berg, Cormier. Počet diváků: 20 867

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 3:6 (0:2, 0:2, 3:2) Góly:

46:45 J. Gaudreau (Werenski, Bean)

57:24 K. Johnson (Nyquist, Sillinger)

59:51 Peeke (Roslovic, Bean) Góly:

09:24 Gostisbehere (Boyd, Keller)

15:52 Kassian (N. Ritchie)

27:42 Gostisbehere (Keller, J. Brown)

35:22 Guenther (Välimäki, Maccelli)

42:10 McBain (Fischer, O'Brien)

59:40 Crouse (Gostisbehere, Keller) Sestavy:

Tarasov (36. Merzlikins) – Peeke, Werenski (A), A. Boqvist, Gavrikov, Gudbranson, Bean – Laine, Jenner (C), J. Gaudreau – Voráček, Roslovic, K. Johnson – Nyquist (A), Sillinger, Činachov – Olivier, Kuraly, E. Robinson. Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Moser, Välimäki, J. Brown, Gostisbehere, Stecher, Nemeth – Crouse (A), Boyd, Keller (A) – Fischer (A), McBain, O'Brien – Guenther, Bjugstad, Maccelli – Kassian, Hayton, N. Ritchie. Rozhodčí: Blandina, L ́Ecuyer – Murray, MacPherson Počet diváků: 14 498

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Florida Panthers Florida Panthers 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) Góly:

02:57 Raddysh (T. Johnson, P. Kane)

19:37 P. Kane (Athanasiou, Domi)

35:58 Kurashev (Entwistle, Cal. Jones)

59:37 J. Toews (Dickinson) Góly:

51:32 Luostarinen (White, Lundell)

52:47 M. Tkachuk (Montour, Verhaeghe) Sestavy:

Stalock (A. Söderblom) – Set. Jones (A), J. Johnson, Murphy, Tinordi, Cal. Jones, McCabe – P. Kane (A), Domi, Athanasiou – Raddysh, J. Toews (C), T. Johnson – Lafferty, Dickinson, Kurashev – Blackwell, Entwistle, Khaira. Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Montour, Forsling, Gudas, Mahura, M. Staal, Kiersted – Reinhart, Barkov (C), Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Balcers – White, Lundell, Luostarinen – Hörnqvist (A), Cousins, Lomberg. Rozhodčí: Sutherland, Kea – Baker, Alphonso.