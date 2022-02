Zacha bodoval za New Jersey, výhru ale slavil Pittsburgh

New Jersey šlo v domácím zápase s Pittsburghem do vedení v 28. minutě brankou Jacka Hughese, který se vrátil do sestavy po pauze vynucené koronavirovým protokolem. Asistenci na úvodní gólové akci duelu si připsal i český útočník Pavel Zacha (16:18, 0+1, -1, 1 střela).

Ještě ve druhé třetině ale za Penguins srovnal bek Mike Matheson a hned z kraje třetího dějství vývoj otočil Bryan Rust. Domácí následně vrátil do hry kapitán Nico Hischier, smírný stav ovšem neměl dlouhého trvání. V 47. minutě se prosadil Brian Boyle a v samém závěru skóre ještě do prázdné klece pojistil Jake Guentzel. Výhru slavil i český forvard Dominik Simon (8:02, +1, 2 střely).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Góly:

Góly:

05:31 Landeskog (MacKinnon, Makar)

11:51 Kadri (Makar)

53:50 Aube-Kubel (Jost, Ničuškin)

58:10 Landeskog Sestavy:

Holtby (Oettinger) – Lindell (A), Harley, R. Suter, M. Heiskanen, Hanley, Hakanpää – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Jamie Benn (C), Seguin (A), Gurjanov – Kiviranta, Peterson, A. Radulov – M. Raffl, Glendening, Kero. Sestavy:

Kuemper (Francouz) – D. Toews, Makar, J. Johnson, Girard, R. Murray, E. Johnson – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen (A) – Ničuškin, Kadri, Burakovsky – Compher, Newhook, L. O'Connor – Aube-Kubel, Jost, Helm. Rozhodčí: Meier, Sutherland – Shewchyk, Tobias Počet diváků: 18 167

Washington Capitals Washington Capitals : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Góly:

20:46 Bäckström (Ovečkin, Carlson) Góly:

05:34 Formenton (C. Brown, N. Zajcev)

15:11 Gaudette (Sanford, Tierney)

38:24 B. Tkachuk (J. Brown, C. Brown)

50:29 C. Brown (B. Tkachuk, Tierney) Sestavy:

Samsonov (Copley) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, D. Orlov, J. Schultz, T. van Riemsdyk – Sheary, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, Snively – Sprong, Eller, McMichael – Hathaway, N. Dowd, Hagelin. Sestavy:

A. Forsberg (M. Murray) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Holden, J. Brown, Brännström – Sanford, Stützle, B. Tkachuk (C) – C. Brown (A), N. Paul, Formenton – C. Bishop, P. Kelly, Ennis – Gaudette, Kastelic, Tierney. Rozhodčí: Rank, MacDougall – Rody, Berg

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) Góly:

21:11 M. Hoffman (Schueneman, Byron)

31:13 Petry (Evans, R. Pitlick)

36:09 Armia (Poehling, Kulak) Góly:

03:41 J. Skinner (Fitzgerald, Tuch)

30:15 J. Skinner (Dahlin)

38:24 Tage Thompson (Krebs, J. Skinner)

48:16 J. Skinner

58:14 J. Skinner (Tuch) Sestavy:

Montembeault – Kulak, Petry, Schueneman, A. Romanov, Clague, Ch. Wideman – Caufield, Suzuki (A), Toffoli – M. Hoffman, Byron (A), B. Gallagher (A) – R. Pitlick, Evans, Josh Anderson – Lehkonen, Poehling, Armia. Sestavy:

C. Anderson (Tokarski) – Dahlin, Jokiharju, M. Samuelsson, Fitzgerald, Hägg, Bryson – J. Skinner, Tage Thompson, Tuch – Krebs, Cozens, V. Olofsson – R. Asplund, Eakin, Okposo (A) – Bjork, Jankowski, Hayden. Rozhodčí: Rooney, Dwyer – Galloway, Toomey