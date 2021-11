Kämpf s Kašem bodovali u výhry, Nečas se vrátil dvěma asistencemi

Při zdravotních patáliích letní posily Petra Mrázka se stal jasnou jedničkou Toronta gólman Jack Campbell a svou roli zvládá s velkým přehledem. Vše dokumentuje úterní čisté konto po výhře 3:0 nad Nashvillem.

Pro Campbella, jenž pochytal 24 ran Predators, to byla už třetí nula sezony. V daném ohledu je lepší jen Jacob Markström z Calgary s čtyřmi čistými konty. Průběžně první mezi gólmany NHL je pak Campbell v průměru branek na zápas s 1,68 a rovněž procentuální úspěšnosti zákroků s 94,3 %.

Maple Leafs poslal do vedení využitou přesilovkou už z 8. minuty hvězdný Auston Matthews. Hubené skóre pak vydrželo až do závěru řádné hrací doby, kdy nejprve v 57. minutě Ondřej Kaše (14:01, 0+1, +1, 5 střel) skvěle připravil palebnou pozici pro krajana Davida Kämpfa - 2:0. Při následné hře hostů bez brankáře pak Kämpf (14:58, 1+1, +2, 3 střely) přidal ke gólu i asistenci, finální podobu skóre určoval do prázdné klece Mitchell Marner.

Za zmínku stojí ještě jedna situace při hře Nashvillu bez brankáře, kdy se obětavě hrající Kaše i přes dlouhý výčet zranění ze své dosavadní kariéry v NHL neváhal položit do střely produktivního beka Romana Josiho.

Svou sedmou trefou sezony vyrovnal Tomáš Hertl na čele tabulky českých střelců v NHL Pavla Zachu z New Jersey. Běžela 50. minuta utkání mezi Minnesotou a San Jose, když zkušeného centra našli sérií rychlých přihrávek před odkrytou bránou Rudolfs Balcers a Alexander Barabanov.

Hertl (17:07, 1+0, +/-: 0, 3 střely) tak stanovil konečnou podobu výhru Sharks na ledě soupeře na 4:1. Kromě něj se prosadili ještě švýcarský reprezentant Timo Meier a obránci Mario Ferraro s Erikem Karlssonem. Český zadák Radim Šimek, jenž San Jose dlouho chyběl kvůli koronavirovému protokolu, do zápasu ještě nanastoupil.

Koronavirová nákaza, jenž odložila tři utkání Ottawy včetně úterní partie v New Jersey, zasáhla i do zápasu mezi Dallasem a Detroitem.

Hostující kapitán Dylan Larkin musel odstoupit dokonce v průběhu duelu po dvou odehraných třetinách. V 35. minutě právě Larkin navázal na předešlou trefu Filipa Zadiny (13:53, 1+0, +/-: 0, 1 střela) a snižoval využitou přesilovkou vedení domácích na nejtěsnější rozdíl.

Vyrovnání se však nekonalo a stav 3:2 Stars ve třetí hrací části dokázali navýšit. Dvakrát se prosadil Jason Robertson. Na výhře se jednou asistencí podílel také český centr Radek Faksa (12:39, 0+1, +/-: 0, 1 střela). U dvou obdržených branek Red Wings byl na ledě zadák Filip Hronek (21:55, -2, 2 střely).

Hokejisté Caroliny si odvezli cenné dva body po výhře 4:2 z ledu Vegas. Dvěma zápisy za gól a asistenci se na tom podíleli útočníci Sebastian Aho a Vincent Trocheck. Dvakrát asistoval navrátilec po nemoci Martin Nečas (17:00, 0+2, +2). Golden Knights kromě porážky mrzela i ztráta produktivního beka Shea Theodora, který se gólově prosadil a kvůli zranění následně utkání nedohrál. Lékařské vyšetření navíc potřeboval i útočník Jevgenij Dadonov.



Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky NHL:

utkání New Jersey - Ottawa bylo kvůli nákaze koronavirem v kádru Senators odloženo

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Góly:

45:59 Guentzel (Rust, Crosby) Góly:

20:30 C. Miller (Caggiula, Cozens)

28:54 Okposo (Girgensons, Dahlin) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin (A), Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Matheson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kasperi Kapanen, J. Carter, Zucker – B. McGinn, Blueger, Aston-Reese – D. Simon, Rodrigues, D. Heinen. Sestavy:

Tokarski (Dell) – Pysyk, Dahlin, C. Miller, Bryson, Hägg, Butcher – R. Asplund, Tage Thompson, J. Skinner – Hinostroza, Cozens, Caggiula – Okposo (A), Eakin, Girgensons (A) – Hayden, Ruotsalainen, Bjork. Rozhodčí: Dunning, Lambert – Daisy, Fournier Počet diváků: 16 366

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) Góly:

02:09 Lowry

26:59 Ehlers (Copp, Morrissey)

30:01 Dubois (Morrissey, N. Schmidt)

39:23 Scheifele (Stanley, DeMelo)

58:23 Connor (Wheeler) Góly:

42:32 Draisaitl (McDavid, Nurse)

43:48 Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – N. Schmidt, Morrissey, Pionk, Dillon, DeMelo, Stanley – Ehlers, Scheifele, Copp – Wheeler, Dubois, Connor – J. Svečnikov, Lowry, Harkins – Vesalainen, Riley Nash, Toninato. Sestavy:

Koskinen (41. S. Skinner) – Bouchard, Nurse, Ceci, Keith, Barrie, Koekkoek – Puljujärvi, McDavid, Draisaitl – Yamamoto, Nugent-Hopkins, Hyman – Kassian, Devin Shore, Foegele – Turris, D. Ryan, Brendan Perlini. Rozhodčí: Schlenker, Skilliter – Gawryletz, Galloway Počet diváků: 13 473

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Washington Capitals Washington Capitals 3:2P (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0) Góly:

03:32 Fowler (Getzlaf, T. Terry)

50:00 Zegras (Milano, Shattenkirk)

64:14 Zegras (H. Lindholm, Henrique) Góly:

45:36 Pilon (Fehérváry, Carlson)

57:28 T. Wilson (Carlson, Fehérváry) Sestavy:

J. Gibson (Stolarz) – Drysdale, H. Lindholm, Manson (A), Fowler, Shattenkirk, Benoit – T. Terry, Getzlaf, Henrique – Deslauriers, Zegras, Milano – Silfverberg (A), Lundeström, McTavish – S. Carrick, Steel, D. Grant. Sestavy:

Vaněček (Samsonov) – Fehérváry, Carlson (A), D. Orlov, Nick Jensen, T. van Riemsdyk, J. Schultz – Ovečkin (C), Kuzněcov, T. Wilson (A) – Sheary, McMichael, Sprong – Jonsson Fjällby, Eller, Hathaway – Hagelin, Protas, Leason – Pilon. Rozhodčí: Markovic, Hebert – Murchison, Gibbons Počet diváků: 13 456

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) Góly:

22:54 B. Howden (B. Hutton, Coghlan)

24:12 Theodore (Mark Stone, Stephenson) Góly:

11:07 A. DeAngelo (M. Nečas, Trocheck)

19:04 Aho (T. Teräväinen, A. Svečnikov)

41:11 Jarvis (Bear, Aho)

53:41 Trocheck (T. Teräväinen, M. Nečas) Sestavy:

Lehner (Brossoit) – Hague, Pietrangelo, McNabb, Theodore, B. Hutton, Coghlan – Dadonov, Stephenson, Mark Stone – Kolesar, N. Roy, R. Smith – Janmark, Leschyshyn, Amadio – Cotter, B. Howden, J. Röndbjerg. Sestavy:

Raanta (F. Andersen) – Slavin, Bear, Skjei, A. DeAngelo, Brendan Smith, Cole – A. Svečnikov, Aho, Jarvis – T. Teräväinen, Trocheck, M. Nečas – Niederreiter, J. Staal, Fast – Martinook, Kotkaniemi, Lorentz. Rozhodčí: Dwyer, Brenk – Murray, Rody Počet diváků: 17 737

Dallas Stars Dallas Stars : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Góly:

13:33 R. Suter (Faksa, J. Robertson)

21:06 Jamie Benn (M. Heiskanen)

27:24 Hintz (Lindell)

43:48 J. Robertson (Pavelski, Hakanpää)

58:23 J. Robertson (Glendening) Góly:

29:09 Zadina (Gagner, M. Staal)

34:39 Dylan Larkin (Seider, L. Raymond) Sestavy:

Oettinger (Chudobin) – R. Suter, J. Klingberg (A), Lindell (A), M. Heiskanen, Sekera, Hakanpää – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Peterson, Seguin, A. Radulov – M. Raffl, Jamie Benn (C), Gurjanov – Tufte, Faksa, Glendening. Sestavy:

Nedeljkovic (Greiss) – DeKeyser, Seider, Leddy, Hronek, M. Staal, G. Lindström – Bertuzzi, Dylan Larkin, L. Raymond – Fabbri, P. Suter, Zadina – Naměstnikov, M. Rasmussen, Erne – Gagner, Veleno, Rowney. Rozhodčí: Luxmore, McCauley – Apperson, Mills.

St. Louis Blues St. Louis Blues : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Góly:

17:57 Kyrou (R. O'Reilly, Bučněvič)

34:58 Krug (R. O'Reilly) Góly:

07:37 Capobianco (Crouse, Galchenyuk)

31:35 Hayton

53:52 Hayton (Gostisbehere, Kessel) Sestavy:

Binnington (Husso) – Parayko (A), M. Scandella, Faulk, Krug, Bortuzzo, Perunovich – Bučněvič, R. O'Reilly (C), Kyrou – Tarasenko (A), R. Thomas, I. Barbašev – Perron, Bozak, Saad – Neal, Sundqvist, K. Kostin. Sestavy:

Wedgewood (K. Vejmelka) – Ljubuškin, Chychrun (A), Mayo, Gostisbehere, Dineen, Capobianco – Keller, T. Boyd, Crouse – Kessel, Hayton, Galchenyuk – L. Eriksson, Beagle (A), Roussel – Fasching, J. Jeník, L. O'Brien. Rozhodčí: Pochmara, Meier – McNamara, Berg Počet diváků: 16 738

Florida Panthers Florida Panthers : New York Islanders New York Islanders 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) Góly:

06:58 Huberdeau (Duclair, Barkov)

14:40 Lomberg (Hörnqvist, Montour)

16:04 Verhaeghe (S. Bennett, Montour)

18:13 Hörnqvist

33:41 Ekblad (Weegar)

56:36 Vatrano (Tippett) Góly:

35:00 Palmieri (Bellows, Dobson) Sestavy:

Bobrovskij (S. Knight) – Ekblad (A), Weegar, Gudas, Forsling, Montour, Connauton – Duclair, Barkov (C), Huberdeau (A) – S. Reinhart, S. Bennett, Verhaeghe – Tippett, A. Lundell, Vatrano – Hörnqvist, Luostarinen, Lomberg. Sestavy:

I. Sorokin (21. Varlamov) – Mayfield, Pelech, Dobson, Chára, Greene, Aho – Parise, Barzal, A. Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Bellows – Cizikas, Clutterbuck (A), M. Martin. Rozhodčí: Rank, Rehman – Hunt, Toomey. Počet diváků: 14 003

New York Rangers New York Rangers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Góly:

15:46 Kakko (Panarin, R. Strome)

23:50 Kreider (Zibanejad)

41:56 J. Gauthier Góly:

22:17 Dvorak (B. Gallagher, Kulak)

42:18 Josh Anderson (Dvorak, Ch. Wideman) Sestavy:

Šesťorkin (A. Georgijev) – R. Lindgren, A. Fox, K'A. Miller, Trouba, Nemeth, Lundkvist – Kreider, Zibanejad, Goodrow – Panarin, R. Strome, Kakko – Lafreniere, Chytil, J. Gauthier – Dryden Hunt, K. Rooney, Reaves. Sestavy:

Primeau (Montembeault) – Chiarot, Petry, Kulak, D. Savard, A. Romanov, Ch. Wideman – Toffoli, Suzuki, B. Gallagher – Drouin, Dvorak, Josh Anderson – Lehkonen, Evans, Armia – Pezzetta, Poehling, Belzile. Rozhodčí: Laurent, Syvret – Suchánek, Deschamps

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Calgary Flames Calgary Flames 2:1P (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) Góly:

24:37 K. Hayes (Ristolainen)

60:45 Atkinson (Couturier, Provorov) Góly:

10:31 Kylington (J. Gaudreau, E. Lindholm) Sestavy:

Hart (M. Jones) – Braun, Provorov (A), Ristolainen, Sanheim, Seeler, Yandle – J. van Riemsdyk, Couturier (A), Giroux (C) – Atkinson, K. Hayes, Farabee – Konecny, Brassard, Laughton – MacEwen, N. Thompson, P. Brown. Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Kylington, Gudbranson, Zadorov – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Mangiapane, Monahan (A), Coleman – T. Lewis, Backlund (A), D. Dubé – T. Pitlick, B. Richardson, Lucic. Rozhodčí: South, Chmielewski – Marquis, Shewchyk Počet diváků: 16 278

Minnesota Wild Minnesota Wild : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Góly:

25:25 J. Eriksson Ek (K. Fiala, J. Brodin) Góly:

05:55 M. Ferraro (Couture, T. Meier)

19:16 T. Meier (M.-É. Vlasic, Couture)

29:32 E. Karlsson (J. Middleton, Balcers)

49:25 Hertl (Barabanov, Balcers) Sestavy:

C. Talbot (Kähkönen) – Spurgeon (C), Goligoski, Dumba (A), J. Brodin, D. Kulikov, Merrill – Zuccarello, F. Gaudreau, Kaprizov – K. Fiala, J. Eriksson Ek, M. Foligno (A) – R. Pitlick, Hartman, Greenway – Bjugstad, N. Sturm, Duhaime. Sestavy:

J. Reimer (Hill) – B. Burns (A), M. Ferraro (A), E. Karlsson, J. Middleton, Hatakka, M.-É. Vlasic – Dahlén, Couture (C), T. Meier – Balcers, Hertl, Barabanov – Nieto, Bonino, Cogliano – Labanc, Weatherby, Gadjovich. Rozhodčí: Halkidis, StPierre – Brisebois, Cherrey Počet diváků: 15 367