Voráček bodoval už podeváté v řadě, Frolík se trefil proti Pittsburghu

Ve skvělé formě hrající Jakub Voráček (19:12, 1+0, -2, 4 střely) dokázal bodovat už v devátém zápase v řadě. Jeho Philadelphia navíc z dané série sedmkrát zvítězila a ze dna Východní konference se stále blíže dotahuje k posledním postupovým místům do play off.

Naposledy Flyers po dramatickém průběhu v sobotu nakonec udolali Detroit. Po gólech Voráčka, jenž v 41. minutě bekhendem do odkryté brány dorážel předchozí pokus Oskara Lindbloma, a Nolana Patricka vedli domácí v úvodu třetí třetiny už 5:1. Red Wings, kteří před zápasem povolali z farmy mezi náhradníky zařazeného obránce Filipa Hronka, však nesložili zbraně.

Tyler Bertuzzi a Thomas Vanek góly z 43. a 44. minuty vykřesali naději na zvrat, v němž pokračoval Anthony Mantha. Nejprve v 49. minutě zařídil kontaktní trefu a klíčové vyrovnání na 5:5 slavil v čase 59:53. Z následného prodloužení ale uběhly jen necelé dvě minuty, než Flyers vrátil vedení Travis Konecny.

Společně s Voráčkem výhru Philadelphie pomohl zachránit i obránce Radko Gudas (19:31, +/-: 0, 3 střely). Klub před zápasem sáhl k výměně gólmanů. Při absenci zraněných Briana Elliotta s Michalem Neuvirthem pravidelně naskakuje mladík Carter Hart (proti Detroitu pochytal 33 z 38 střel) a nově mu bude krýt záda zkušený Cam Talbot. Ten přišel z Edmontonu výměnou za Anthony Stolarze. Pokud Talbot za Flyers nastoupí, stane se rekordním osmým brankářem klubu nasazeným během jedné sezony.

Po čtyřech porážkách v řadě, z nichž poslední po výsledku 2:3 po nájezdech s Floridou v bráně nezabránil veterán Mike Smith, se Calgary konečně radovalo. Důvěru trenérů dostal před Davidem Rittichem opět Smith a Flames překvapili na ledě Pittsburghu. Ten opět nechal jen mezi náhradníky českého útočníka Dominika Simona.

Kanadský celek se čtyřikrát prosadil ve druhém dějství. I díky 12. brance sezony Michaela Frolíka (18:31, 1+0, +1, 5 střel), jenž v 22. minutě dorážel do odkryté brány odražený puk a nakonec byl zvolen první hvězdou, byl po dvou třetinách průběžný stav 2:5. V závěrečném dějství domácí dostal do kontaktu dvěma zásahy Jevgenij Malkin. Na více, než snížení to však již nestačilo.

Významné jubileum v zápase zaznamenal domácí Phil Kessel, jenž se díky první z celkových dvou asistencí stal v historickém pořadí NHL 17. rodákem z USA s 800 body na kontě.

Výsledky:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:2 (0:0, 0:0, -:-) Góly:

44:01 Tarasenko (R. O'Reilly, B. Schenn)

44:58 Sanford (Sundqvist, Maroon) Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – E. Johnson (A), Girard, Barrie, Graves, Nemeth, Zadorov – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Compher, Jost, Kerfoot – Calvert, Söderberg, Nieto – Greer, Toninato, Andrighetto. Sestavy:

Allen (Binnington) – Pietrangelo (C), Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Dunn – Tarasenko (A), R. O'Reilly, B. Schenn – Steen (A), Bozak, Schwartz – Maroon, Sundqvist, Sanford – Thomas, Barbašev, MacEachern. Rozhodčí: Kevin Pollock, Frederick L'Ecuyer – Shandor Alphonso, Greg Devorski

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 6:5P (1:1, 2:0, 2:4 - 1:0) Góly:

04:34 Gostisbehere (Patrick, Laughton)

22:59 Konecny (Provorov, Couturier)

24:02 Laughton (Simmonds, Patrick)

40:31 Voráček (Lindblom)

41:24 Patrick (Simmonds, MacDonald)

61:27 Konecny (Couturier, Gostisbehere) Góly:

14:07 Nyquist (Bertuzzi, Green)

42:39 Bertuzzi (D. Larkin)

43:23 Vanek

48:36 Mantha (DeKeyser, Ehn)

59:53 Mantha (Green, Kronwall) Sestavy:

Hart (McKenna) – Sanheim, Provorov, MacDonald, Gostisbehere, Gudas, Hägg – Konecny, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Voráček, Couturier (A), Lindblom – Simmonds (A), Patrick, Laughton – Ju. Bailey, Varone, M. Raffl. Sestavy:

Howard (42. J. Bernier) – Green, Kronwall (A), Jensen, DeKeyser, Daley, Ericsson – Nyquist, D. Larkin (A), Bertuzzi – Mantha, Glendening, Vanek – Athanasiou, Rasmussen, Helm – Ehn, J. de La Rose, Abdelkader (A). Rozhodčí: Dwyer, Rehman – Barton, Suchánek Počet diváků: 19 342

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Calgary Flames Calgary Flames 4:5 (1:1, 1:4, 2:0) Góly:

17:41 Guentzel (J. Schultz, Bjugstad)

26:52 Crosby (Malkin, Kessel)

45:42 Malkin (Crosby, Kessel)

54:41 Malkin (Letang, Crosby) Góly:

07:06 Mangiapane (Kylington, D. Ryan)

21:39 Frolík (Tkachuk, R. Andersson)

23:12 Czarnik (D. Ryan)

36:02 Hamonic (Monahan, E. Lindholm)

38:31 S. Bennett (D. Ryan, Backlund) Sestavy:

M. Murray (41. DeSmith) – Ruhwedel, J. Schultz, Dumoulin, M. Pettersson, Letang (A), J. Johnson – Cullen, G. Wilson, Rust – McCann, Bjugstad, Aston-Reese – Blueger, Guentzel, Malkin (A) – Hörnqvist, Kessel, Crosby (C). Sestavy:

M. Smith (Rittich) – R. Andersson, Giordano (C), Brodie, Hamonic, Hanifin, Kylington – D. Ryan, Backlund (A), J. Gaudreau – Tkachuk, Hathaway, Monahan (A) – Czarnik, E. Lindholm, Frolík – Jankowski, Mangiapane, S. Bennett. Rozhodčí: StLaurent, Hebert – Berg, Driscoll Počet diváků: 18667

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

San Jose Sharks San Jose Sharks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-) Rozhodčí: Joannette, Nicholson – Nansen, Smith

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)

New York Islanders New York Islanders : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)