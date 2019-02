Slíbil, že puky pochytá. A Vaněček na Utkání hvězd AHL vážně vynikl

VIDEO: Highlight reel stops by @vitacz15 followed by a highlight reel goal! Atlantic leads the Pacific, 2-1 after one period! #AHLAllStar #HBH https://t.co/Fru18p65rQ Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Highlight reel stops by @vitacz15 followed by a highlight reel goal! Atlantic leads the Pacific, 2-1 after one period! #AHLAllStar #HBH https://t.co/Fru18p65rQ