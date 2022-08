Přinesl Stanley Cup i radost. Kadri slavil v mešitě, aby inspiroval a spojoval

Není to tak dlouho, co si například slovenský obránce Zdeno Chára z poháru dával svůj oblíbený rýžový nákyp. Jeho krajan Marián Hossa si pro změnu pochutnával na pirožkách.

Fin Valtteri Filppula vzal trofej na chvilku do sauny, kdežto americká hvězda Patrick Kane ji prý vykoupala pod Niagarskými vodopády.

Kadri, který má kořeny v Libanonu, se ale pustil do výrazně niternějšího, osobního činu. Stanley Cup vzal do rodného Londonu v kanadském Ontariu a zastavil se s ním v tamní mešitě.

Údajně se s pohárem v muslimském chrámu objevil jako první hokejista v historii. Na což byl jakožto věřící náležitě hrdý.

„Budu si to navždy pamatovat a vážit si toho,“ usmíval se 31letý centr. „Je to velká věc... Součást mého původu, součást mých kořenů a součást toho, kým jsem. Existuje důvod, proč jsem ho přinesl a ukázal. Myslím, že si to komunita zaslouží. Od začátku mi fandí, takže jsem se chtěl se všemi podělit,“ uvedl pro web NHL.

Že mohl vzít trofej domů, přirovnával k uzavřenému kruhu. V Londonu zakotvil Kadriho dědeček, který roku 1968 z Blízkého východu emigroval. Mešitu poté navštěvoval on i jeho potomci, včetně vnuka Nazema.

Hokejový útočník Nazem Kadri vzal Stanleyův pohár do mešity v ontarijském Londonu.

Ten se v Torontu dlouho rval o kýžený pohár, často za hranicemi pravidel. Kanadský bouřlivák se lehce naštval a nejvíce mu vadilo, když lidé připomínali rok posledního vítězství Maple Leafs v NHL - 1967. Tohle čekání ani po 45 letech nekončí.

Kadri však po přesunu do Colorada v červnu utnul alespoň své vlastní čekání.

A co přesně myslel oním důvodem, proč pohár přinesl a ukázal?

„Chci inspirovat a motivovat mladé, kteří potřebují vzory,“ vysvětlil svůj cíl.

Proto cennou trofej ukazoval co největšímu počtu lidí.

Sešlo se jich spoustu, ať už šlo o muslimy, nebo ne. Oslavili velkou událost s chlapíkem, který zde od dětství trávil čas - zejména na kluzišti. A i o tohle společenské spojení šlo.

Hokejový útočník Nazem Kadri slaví se Stanleyovým pohárem v ontarijském Londonu.

„Myslím, že je to strašně důležité, zejména s ohledem na islamofobii v dnešní době,“ líčil Kadriho otec Samir. „Chtěli jsme říct, že nejsme jiní. Máme stejné starosti a pracujeme i na tom, aby naše komunita byla lepší a abychom se zbavili ignorance v naší společnosti.“

Svými slovy zřejmě narážel také na událost, která město zasáhla loni v červnu. Muž tehdy s dodávkou najel do pětičlenné muslimské rodiny, kterou neznal. Čtyři lidé zemřeli a policie skutek označila za útok motivovaný nenávistí.

„Tady jsme se všichni shromáždili v slzách a modlili se. Nyní je tu radostná oslava, kde se nám dostává úsměvů, smíchu a našeho šampiona Nazema Kadriho,“ shrnul starosta Londonu Ed Holder.

Kadri dostal klíč od města, následně se s pohárem proháněl v hasičském voze a sám se nechal inspirovat.

„Vidět ten efekt, jaký to má, a všechny, co mě podporují, mě jenom víc motivuje,“ vysvětloval. „Takže se to samé pokusím rozjet i v Calgary,“ zmiňuje se o klubu, do kterého útočník z mistrovského Colorada přichází jako volný hráč.