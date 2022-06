Pět hvězd Colorada při cestě za pohárem: kapitán, žolík i výjimečný bek

Gólmani se do výběru nedostali, ač Darcy Kuemper v rozhodujícím zápase přechytal Andreje Vasilevského a Pavel Francouz plnil roli spolehlivé dvojky perfektně. Promine i finský forvard Mikko Rantanen, přestože bez jeho dvaceti asistencí v play off by Avalanche dokráčeli až na vrchol jen těžko.

Nesmíme zapomínat ani na kouče Jareda Bednara s generálním manažerem Joem Sakicem, dva strůjce úspěchu denverského celku v nehráčských pozicích. Následující řádky ale patří jiným.

Nejužitečnější Cale Makar

Je mu teprve třiadvacet, kupí ale jednu trofej za druhou. Bek s ukrajinskými kořeny Cale Makar je výjimečný. Sbírá přes bod na zápas, za takové statistiky by se nemusela stydět ani většina elitních forvardů.

Letos si z předávání cen NHL odnesl James Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže, v noci na pondělí získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. A v neposlední řadě samozřejmě Stanley Cup.

Stejné tři trofeje během jedné sezony před ním získali také Bobby Orr (1970 a 1972) a Nicklas Lidström (2002). Makar navíc ovládl klubovou produktivitu vyřazovacích bojů, za 20 utkání si připsal 29 bodů.

Střelec Nathan MacKinnon

Už je tomu devět let, co z něj Colorado udělalo při výběru talentů celkovou jedničku. Chybu neučinilo ani v nejmenším, vždyť Nathan MacKinnon se rychle zařadil mezi nejzajímavější a nejplatnější útočníky v lize.

Jen na týmový úspěch si musel počkat. Letos se mu sešlo vše podle představ. V play off nemusel vynechat ani zápas, opět byl produktivní, nedělal zbytečné chyby. V šestadvaceti by navíc měl mít větší část kariéry stále před sebou.

Konečně navíc přiveze do Cole Harbouru na východě Kanady slavný pohár někdo jiný než Sidney Crosby. MacKinnon mu okamžitě vzkázal, že doufá, že bude slavit stejně bujaře jako on při triumfech kapitána Pittsburghu.

Lídr Gabriel Landeskog

Minutu před koncem rozhodujícího finále zblokoval ránu Nikity Kučerova, která mu poničila brusli. Gabriel Landeskog se musel na střídačku skrz obranné pásmo téměř doplazit. Úplný Meresjev (legendární sovětský pilot, který bojoval i po amputaci obou nohou).

Poté, co jakožto kapitán převzal vítězný pohár, jej okamžitě předal Eriku Johnsonovi, který na premiérové polaskání se Stanley Cupem čekal dlouhých patnáct let.

Brzy třicetiletý Landeskog prožil jednu z individuálně nejlepších sezon v kariéře. Během základní části nastřílel třicet branek, dalších jedenáct pak přidal v play off. Stal se teprve čtvrtým evropským kapitánem, který dovedl v NHL svůj tým až na úplný vrchol.

Grázlík Nazem Kadri

Často se nechával v klíčových chvílích zbytečně vylučovat. Kvůli trestům přicházel o velké zápasy. Rozčiloval se, vytočit jej bylo snadné. Že je však výborným hokejistou, prokazuje Nazem Kadri opakovaně.

Při cestě Colorada za Stanley Cupem patřil mezi nejpodstatnější dílky skvěle fungující skládačky. Přesun z Toronta se ukázal jako správná věc, ač svou výměnu tehdy ovlivnit nemohl.

Zatímco Maple Leafs čekají už osmnáct let na postup do druhého kola play off, Kadrimu stačily tři sezony v dresu Avalanche, aby dobyl pohár Lorda Stanleyho.

Na konci června mu vyprší kontrakt. Ať zakotví v létě kdekoliv, zadarmo to zdaleka nebude. Naopak.

Žolík Artturi Lehkonen

Má patent na důležité trefy. Před rokem Artturi Lehkonen zařídil Montrealu finále, o rok později svým zásahem poslal do boje o Stanley Cup pro změnu Colorado. V šestém finálovém střetnutí pak brankou na 2:1 zajistil svému celku prvenství.

Přitom do mužstva Avalanche přestoupil teprve v březnu. Okamžitě zapadl a výrazně se podepsal na zisku poháru. Jeho 14 bodů v play off je mimochodem víc, než kolik nasbíral za celou základní část v minulé sezoně.

Končí mu smlouva a dá se očekávat, že si přijde na pěkné peníze. Je chráněným hráčem a bylo by překvapením, kdyby se jej Colorado nepokusilo podepsat i pro příští ročníky.