Hertl táhl San Jose za výhrou, mezi střelce se zapsal i Faksa

Bezbrankový stav vydržel v souboji San Jose s Calgary až do 44. minuty. Střeleckou smůlu prolomil domácí forvard Evander Kane, když tečoval nahození od modré čáry obránce Brenta Burnse.

Druhá přihrávka putovala na konto Tomáše Hertla, jenž se krátce na to zapsal i do střelecké listiny. Běžela 51. minuta a Sharks udeřili z obdobné akce poté, co další nahození Burnse tečoval před brankářem Zagidulinem pro změnu clonící Hertl.

V 54. minutě pak domácí přidali další dva góly. V rozmezí pouhých 28 vteřin se dvakrát radoval Dylan Gambrell - 4:0. V obou případech mu přihrával aktivní Burns, jenž tak s bilancí 0+4 nechyběl u žádné gólové akce Sharks.

Brankář domácích Martin Jones nakonec čisté konto neuhájil, čestný úspěch Flames totiž v 56. minutě trefil Justin Kirkland. Kromě zmiňovaného Hertla (17:05, 1+1, 3 střely) se z Čechů v zápase představil ještě další forvard Sharks Lukáš Radil (10:34).

Hubený na góly byl zápas mezi Dallasem a Minnesotou. Hosty poslaly do trháku ve druhé třetině góly Greenwaye a Zuckera. Stars v sestavě s velkou letní posilou Joem Pavelskim brankáře Devana Dubnyka pokořili jen jednou, když se v 40. minutě prosadil jediný český zástupce na ledě Radek Faksa (16:17, 1+0, 1 střela). Třetí třetina již na výsledku nic nezměnila.

Útočník Jakub Voráček (20:19) se zařadil mezi tři neúspěšné střelce Philadelphie z penaltového rozstřelu, který rozhodoval o vítězi utkání na ledě Rangers. Domácí díky v nájezdech bezchybnému Henriku Lundqvistovi uspěli 2:1SN, když se ve třetí sérii prosadil Mika Zibanejad.

New York v sestavě s obráncem Liborem Hájkem (18:12, 1 střela) a útočníkem Filipem Chytilem (17:03, 1 střela) šel do vedení jako první i v řádné hrací době po trefě z 20. minuty od Anderssona. Flyers kontrovali v 27. minutě z hole Konecnyho.

Výhru slavila i další česká dvojice Filip Hronek - Marek Zadina. Jejich Detroit si na neutrálním ledě v malém městečku Calumet poradil 4:1 s obhájci Stanley Cupu ze St. Louis, když se blýskli dva dvougóloví střelci Anthony Mantha a Michael Rasmussen.

Po nedávném výsledku 3:6 vrátili hokejisté Tampy rivalům z Floridy porážku. Ve čtvrtek na ledě soupeře uspěli 4:2. O všem podstatném se rozhodovalo až ve třetí třetině, když se v 54. minutě v rozmezí pouhých 10 vteřin prosadily útočné hvězdy Lightning Kučerov a Stamkos. U rozdílové akce vítěze bodování poslední sezony Kučerova si asistenci připsal i jediný český účastním duelu obránce Tampy Jan Rutta (Jan Rutta, 0+1).

Slovenský útočník Tomáš Jurčo řádil v dresu Edmontonu. Na ledě Winnipegu se blýskl bilancí dvou gólů a jedné asistence, čímž výrazně přispěl k výhře Oilers 5:3. Kromě něj se za hosty dvakrát trefil ještě obránce Ethan Bear.

Výsledky přípravy NHL:

New York Rangers New York Rangers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:1N (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

19:47 Andersson (Naměstnikov, DeAngelo)

Zibanejad Góly:

26:26 Konecny (Hayes, Giroux) Sestavy:

Lundqvist (Šesťorkin) – Trouba, Hájek, DeAngelo, M. Staal (A), B. Smith, Skjei – Chytil, Zibanejad (A), Kravcov – Kakko, R. Strome, Kreider (A) – Naměstnikov, Andersson, Lemieux – Lettieri, Nieves, McKegg. Sestavy:

Hart (Elliott) – Sanheim, Provorov, Niskanen, Hägg, P. Myers, Morin – Konecny, Couturier (A), Giroux (C) – Voráček, Hayes (A), J. van Riemsdyk – Farabee, Laughton, Raffl – Stewart, Bunnaman, Twarynski. Rozhodčí: Lambert, Nicholson – Cormier, Fournier Počet diváků: 16 260

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) Góly:

10:07 Suess (Luoto, Pionk)

24:34 Poolman (Letestu)

28:05 Bourque (Perreault, Poolman) Góly:

15:09 Jurčo (Neal)

21:03 McDavid (Neal, Jurčo)

45:26 Bear (Burdasov, Draisaitl)

49:38 Jurčo (Draisaitl, Klefbom)

54:16 Bear (Haas, Khaira) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Bitetto, Poolman, Pionk, Kulikov, Heinola, Beaulieu – Copp, Letestu, Ehlers, Roslovic, Gustafsson, Luoto, Scheifele, Bourque, Suess, Appleton, Perreault, Vesalainen Sestavy:

Smith (Koskinen) – K. Russell, Manning, Bear, Klefbom, Benning, Lagesson – Nygard, Cave, Archibald, Khaira, Neal, Draisaitl, Kassian, P. Russell, Burdasov, Haas, Jurčo, McDavid

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) Góly:

15:28 Mantha (Cholowski)

21:06 Mantha

33:59 Rasmussen (Bertuzzi, Larkin)

35:33 Rasmussen (Cholowski, Hirose) Góly:

20:46 O'Reilly (Perron, Blais) Sestavy:

Pickard (Larsson) – DeKeyser (A), Hronek, Cholowski, Bowey, Saarijärvi, McIlrath – Bertuzzi, Larkin (A), Mantha – Hirose, Veleno, Zadina – Svečnikov, Rasmussen, Ehn – Loggins, Turgeon, Shine. Hlavní trenér: Jeff Blashill. Sestavy:

Binnington (Wilcox) – Parayko, Reinke, Dunn, Borgman, Mikkola, Walman – Sundqvist, O'Reilly (A), Perron – Blais, Fabbri, Kostin – Thomas, Olsen, MacEachern – Kaspick, Walker, Poganski. Hlavní trenér: Craig Berube. Počet diváků: 700

San Jose Sharks San Jose Sharks : Calgary Flames Calgary Flames 4:1 (0:0, 0:0, 4:1) Góly:

43:17 Kane (Burns, Hertl)

50:59 Hertl (Burns)

53:27 Gambrell (Burns, Goodrow)

53:55 Gambrell (Goodrow, Burns) Góly:

55:58 Kirkland (Robinson) Sestavy:

Jones (Dell) – Dillon, Ferraro, Vlasic, Karlsson E. (A), Heed, Burns – Gambrell, Kane, Thornton (A), Goodrow, Meier, Couture (A), Bergmann, Hertl, Radil, Labanc, Karlsson M., Jurtajkin Sestavy:

Talbot (41. Zagidulin) – Andersson, Davidsson, Stone (A), Valijev, MacDonald, Kylington – Ryan (A), Rieder, Smith-Pelly, Dube, Rinaldo, Froese, Philp, Kirkland, Robinson, Jankowski (A), Mangiapane, Quine Rozhodčí: Luxmore, Skilliter – Mills, Murchison Počet diváků: 12 433

Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Góly:

39:11 Faksa (Harley, Cogliano) Góly:

20:26 Greenway (Eriksson Ek, Foligno)

33:13 Zucker (Hartman, Belpedio) Sestavy:

Chudobin (Bishop) – Oleksiak, Heiskanen, Sekera, Hanley, Fedun, Harley – Cogliano, Faksa, Comeau, Pavelski, Caamano, Dickinson, Robertson, hintz, Gurjanov, Dowling, Radulov, Seguin Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter, Dumba, Brodin, Spurgeon, Belpedio, Soucy – Donato, Koivu, Parise, Eriksson Ek, Zucker, Foligno, Greenway, Kunin, Fiala, Zuccarello, Hartman, Rask

Florida Panthers Florida Panthers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Góly:

16:01 Tippett (Vatrano)

58:20 Dadonov (Hoffman, Yandle) Góly:

34:13 Paquette

39:32 Gourde (Shattenkirk, Verhaeghe)

53:16 Kučerov (Maroon, Rutta)

53:26 Stamkos (Hedman, Johnson) Sestavy:

Bobrovskij (Montembeault) – Yandle, Ekblad, Stralman, Matheson, Weegar, Stillman – Malgin, Barkov, Dadonov – Hoffman, Trocheck, Connolly – Tippett, borgstrom, Vatrano – Hawryluk, Acciari, Sceviour Sestavy:

McElhinney (Vasilevskij) – Sergačev, Schenn, Shattenkirk, Witkowski, Rutta, Coburn, Hedman – Killorn, Cirelli, Joseph, Johnson, Paquette, Maroon, Gourde, Verhaeghe, Volkov, Kučerov, Stamkos