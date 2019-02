Raději nás pusťte na olympiádu, reagují hráči NHL na odložený Světový pohár

Světový pohár, následovník Kanadského poháru, se dosud konal pouze třikrát - v letech 1996, 2004 a 2016. Turnaj pořádá NHL a vzhledem k obnovení neúčasti jejích hráčů na olympijských hrách by to byl jediný mezinárodní turnaj, kam se mohou sjet všichni hráči z NHL (na MS jsou uvolněni jen ti, kterým už sezona skončila).

Poslední ročník Světového poháru rovněž přinesl novinku - místo reprezentací Slovenska a Německa startovaly v osmičlenném turnaji výběry Severní Ameriky do 23 let a Evropy.

„Proto to z mého pohledu nebyl turnaj těch opravdu nejlepších,“ přiznal v rozhovoru pro stanici TSN kapitán Tampy Steven Stamkos. Přitom byl součástí týmu, který obhájil dvanáct let staré prvenství na nepravidelně konaném turnaji.

„Ten formát se mi ale nelíbil, tyhle výběry Evropy a mladých Američanů... Nebylo to jako olympiáda,“ posteskl si Stamkos, kterého stále mrzí neúčast na hrách v Soči v roce 2014, kam jej nepustilo zranění.

Není prý jediným z hráčů NHL, kteří takový postoj zastávají. „Hodně z kluků to vidí stejně. Z pohledu hráče byla olympiáda něčím opravdu výjimečným, jenže nám ji vzali. Pěkně nás to nakrklo,“ narážel Stamkos na rozhodnutí ligy, která neuvolnila své hokejisty na poslední olympijské hry v korejském Pchjongčchangu loni v únoru.

Olympiáda, Světový pohár, nebo snad obojí?

Jediným podnikem, který může fanouškům nabídnout všechny nejzářivější zámořské hvězdy, je tak v tuto chvíli pouze Světový pohár. Jenže ani s jeho konáním to nebude tak růžové, jak NHL při posledním ročníku vyhlašovala.

Ze Světového poháru se stal jeden z bodů jednání o nové kolektivní smlouvě mezi ligou a hráčskou asociací NHLPA. Stávající dohoda sice končí až v roce 2022, ovšem pokud jedna ze stran vyjádří touhu vyjednávat o nové v září příštího roku, vyprší smlouva už s koncem sezony 2019/20. Proto se oba tábory raději dohodly na tom, že z časového hlediska je pořádání SP v roce 2020 nereálné.

„Rádi bychom se účastnili olympiády i Světového poháru, ale kvůli kolektivním smlouvám nikdy nevíte, co bude za pár let,“ je smířený se složitostí situace švédský bek Victor Hedman, Stamkosův spoluhráč z Tampy.

Kanaďan John Tavares z Toronta se v touze po špičkových mezinárodních akcích přidává: „Nevidíme je každý den, o to cennější takové příležitosti jsou. Chtělo by to konečně pravidelný kalendář mezinárodních akcí ze strany NHL.“

Ten ale pro ligu momentálně není tématem číslo jedna. I proto se může stát, že se hráči z NHL objeví dříve na olympiádě v Pekingu v roce 2022 než na dalším Světovém poháru.