Plachý dravec z NHL. Kempného parťák má na dosah absolutní rekord

Jako by mu chybělo sebevědomí, působí skoro až vyjukaně. Jenže omyl, na ledě je to dravec. Průbojný, sebejistý a přesně ví, co má kdy udělat. Proto na něj ve Washingtonu tolik sázejí.

„Johnny je budoucí držitel Norris Trophy,“ prohlásil před pár dny jeho spoluhráč Michal Kempný.

Není to přehnaný odhad, po říjnovém představení je Carlson tomuto prestižnímu ocenění pro nejlepšího obránce NHL o dost blíž než všichni jeho konkurenti. Stačí jen udržet svou standardní výkonnost.

Abyste rozuměli: devětadvacetiletý Američan prožívá v říjnu mimořádné období, zřejmě nejlepší ve své kariéře. V jedenácti zápasech stihl nasbírat 20 bodů za 5 gólů a 15 asistencí. To před ním dokázali v NHL jen tři beci: dvakrát Paul Coffey a jednou Al MacInnis s Brianem Leetchem.

Tento počin je dokonce natolik mimořádný, že díky němu vede průběžné bodování celé soutěže a například hvězdný Alexandr Ovečkin na něj ztrácí osm zářezů.

„Je to cool. Jasně, že je to skvělá věc, ale abych se přiznal, tak nevím, co k tomu víc říct,“ reagoval rozpačitě Carlson. Oči mu jen bezradně těkaly, když ho zpovídali novináři v Calgary.

Právě v duelu s místními Flames dosáhl na magickou hranici dvaceti bodů. A stylově: dvěma góly. Prvním otevřel po 35 vteřinách druhé části skóre (byla to pěkná rána od pravého mantinelu), druhým jej naopak uzavřel a při power play domácích stanovil výsledek na 5:3 pro Capitals. Ti i díky jeho umění zažívají parádní vstup do sezony.



Samotný Carlson ale ještě zdaleka nekončí, má tři duely na to, aby se stal absolutním rekordmanem. Tím je prozatím MacInnis, jenž za měsíc nastřádal 25 bodů. Psal se rok 1990 a on na tento výsledek potřeboval třináct utkání.

Carlson v říjnu nebodoval pouze v jednom zápase, jinak je sbírá pořád. V týmu platí za jasnou obranářskou jedničkou a na ledě stráví klidně i 28 minut. Oprávněně, kouč Todd Reirden moc dobře ví, co se v něm skrývá.

I proto k němu už v minulé sezoně dal do dvojice svého oblíbence Michala Kempného. A rychle ho k němu vrátil i letos, když se hodonínský rodák vypořádal se zraněním. Tahle spolupráce funguje, oba si navíc rozumí i lidsky - jsou skromní, přívětiví a přátelští.



Carlson byl produktivní vždycky, zdá se však, že ofenzivní bek ještě vyzrává a na nejlepší čísla dosáhne až na prahu třicítky. Dosavadní maximum si připsal v minulé sezoně, kdy nasbíral 70 bodů (13+57), letos se může i díky fantastickému startu posunout ještě o kus výš.