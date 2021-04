Ani na ty góly nechtěl koukat. Moc se zlepšil, chválí Vránu kouč Detroitu

Ani se na své góly po zápase nechtěl dívat. Jako by byl nesvůj z toho, že záběry probíhají na kostce detroitského zimního stadionu. „Nelíbí se vám sledovat vlastní záběry?“ ptal se moderátor John Keating v pozápasovém rozhovoru u ledové plochy. „Ani ne,“ odpověděl Vrána se sluchátky na hlavě.

Přitom se mohl pyšnit. Dallasu nadělil čtyřikrát, rozhodl o výhře 7:3. Za čtyři zápasy za Red Wings po výměně z hlavního města Spojených států dal už pět gólů.

Také mu výrazně povyskočil čas na ledě ze čtrnácti minut na sedmnáct. Jestli se Vrána potřeboval otřepat z šokujícího a zprvu zjevně nepříjemného přesunu od favorita na zisk Stanley Cupu k jednomu z nejhorších celků NHL, nastaly pro to ideální podmínky.

Mimo jiné se stal teprve čtrnáctým Čechem v historii NHL se čtyřmi góly (vedle Jágra, Pastrňáka, Hertla, Bulise, Havláta, Eliáše, Dopity, R. Dvořáka, Svejkovského, Nedvěda, V. Růžičky, Hrdiny a Fryčera).

„Čtyři góly jsem v lize ještě nedal, cítím se skvěle. Vrátili jsme Dallasu dvě porážky u nich doma, takže dobrý. Jen prostě... Už to hoďme za záda, byl to týmový výkon, bez kluků bych se ke gólům nedostal. A o tom to je,“ řekl trochu nečekaně Vrána.



Jeden by mohl čekat, že bude mít pořádnou radost, Vrána čtvrtý gól ovšem přešel bez úsměvu, ač první tři vesele slavil.

Podívejte se na Vránovo čtyřgólové představení:

„Když jdete do nového týmu, se vším se musíte sžívat. Samozřejmě musím na spoustě věcech ještě pracovat, ale snažím se zapadnout. Nejsme v play off, takže musíme zlepšovat každý jeden zápas na znamení, že tu něco budujeme. Mladí kluci, co teprve ligu poznávají, mají pracovní morálku skvělou. Parta tu je opravdu příjemná. Cokoliv potřebuju, můžu se zeptat,“ dodal Vrána.



„Je rychlý a umí střílet, to je nezpochybnitelné. Díky tomu se dokáže sám dostat do šancí. Leckdo potřebuje na jeden gól deset střel, Vránovi stačí jedna. V posledních dnech jsme se spolu opravdu hodně bavili, nabádal jsem ho, ať pracuje na soubojích o puk, ať je silný na hokejce. Pochopil to, přijal naše pokyny a moc se zlepšil,“ těší hlavního kouče Detroitu Jeffa Blashilla.



Vránovi k tomu dost pomáhá spolupráce s dalším Čechem Filipem Zadinou, s nímž proti Dallasu nastoupil v prvním útoku vedeném Kanaďanem Michaelem Rasmussenem.



Zadina se podepsal pod první i poslední Vránův gól proti Stars. „On je střelec, ale taky umí výborně nahrát. Sehráváme se,“ pochválil Vrána mladšího krajana Zadinu (21 let).

A právě z jejich spolupráce by už za měsíc mohla na mistrovství světa těžit hokejová reprezentace, s oběma borci trenérský štáb počítá.

Detroitu zbývá odehrát sedm zápasů do konce základní části. Tolik času Vrána, Zadina, ale i Hronek mají, aby pilovali společnou chemii, než se přesunou do Česka za národním týmem.

A než 21. května nastoupí k prvnímu zápasu na turnaji proti Rusku.

Kamera Vránu po zápase detailně hlídala: