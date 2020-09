Nejlépe bránícím útočníkem NHL byl vyhlášen Couturier z Philadelphie

„Samozřejmě to pro mě hodně znamená. Je to skvělé ocenění, velká pocta,“ řekl Couturier. V základní části byl nejlepším hráčem na vhazování s úspěšností 59,6 procenta mezi hokejisty, kteří absolvovali minimálně 750 buly. Byl také nejvytíženějším útočníkem Flyers s časem 19:50 minuty na zápas a celkovým časem stráveným v oslabeních (140:29).

V 69 zápasech nedohrané základní části si připsal 59 bodů za 22 branek a 37 asistencí. Měl 21 plusových bodů v bilanci účasti na ledě při vstřelených gólech. V play off, které se už do rozhodování o cenách neprojevuje, zaznamenal v 15 duelech devět bodů za dva góly a sedm přihrávek. Philadelphia vypadla ve 2. kole s New York Islanders po porážce 3:4 na zápasy.