Islanders jsou zpět ve hře o postup, další gól Paláta nestačil

Aktualizujeme 6:46 , aktualizováno 7:28

Hokejisté Islanders dokázali ve třetím finále Východní konference play off NHL favorizovaného soupeře, celek Tampa Bay, poprvé porazit a snížením série na 1:2 na zápasy se vrátili do hry o postup. O výsledku 5:3 New York rozhodl až v samém závěru gólem Brocka Nelsona z 57. minuty. V dresu Lightning se mezi střelce už posedmé v play off zapsal český útočník Ondřej Palát.