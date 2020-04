Král má smlouvu v NHL. Jako bek, který nechtěl do obrany

Ve čtvrtek mu Libor Zábranský, který ho v Kometě vychoval, na internetu vzkázal: „Jsem rád, že když jsi tenkrát ve 3. třídě na soustředění v Blansku brečel, že chceš hrát v útoku, tak jsem vydržel a trval si na svém, že budeš hrát v obraně.“

Na svého někdejšího žáčka a nyní už 20letého juniorského reprezentanta může být Zábranský hrdý. Na začátku týdne Král doma v Blansku usedl ke stolu a podepsal smlouvu s Toronto Maple Leafs, jedním z nejslavnějších klubů NHL. „Javorové listy“ si ho pojistily na tři sezony.

Dva roky po draftu a po bezmála třech sezonách v zámořské juniorce (hrál tam WHL za celek Spokane Chiefs) se Král dostal na dohled vytouženému cíli, nejlepší lize světa.

„Po sezoně, jak se mi povedla, jsem to docela čekal. Měl jsem dobrý kemp loni v Torontu, ze sezony jsem pak měl skvělý pocit. Toronto mi dávalo dobrou zpětnou vazbu. Doufal jsem, že se to potvrdí smlouvou, a stalo se,“ vyprávěl Král do telefonu. Nejen to, že v obraně dřív odmítal hrát, je zajímavým paradoxem v neustále stoupající kariéře tohoto nadějného hokejisty.

Mimo jiné loni zvažoval, jestli se k další sezoně vydá do zámoří, nebo už zkusí prorazit v Evropě.

Z Komety na draft NHL Prosadili se Nečas a Hájek, další jsou na dohled 2019 Karel Plášek (Vancouver)

Draftován v 6. kole, pak si podruhé zahrál na juniorském MS, sezonu absolvoval v Brně. Dál se uvidí.

Ve stejném roce jako Filip Král vykročil vstříc NHL také nadaný brněnský brankář. Následně oslnil i na MS dvacítek a ve čtvrtek byl vyhlášen nejlepším gólmanem finské ligy.

Sezonu po draftu strávil v Kometě, další rok hrál na farmě a letos už byl stabilním hráčem Hurricanes.

Draftovala ho Tampa, NHL si ale zahrál až po výměně do NY Rangers. Na kontě má 33 zápasů.

„Váhal jsem, jestli pro mě další rok ve WHL bude posun do dalších let. Pak mi zavolal nový trenér týmu, i Toronto projevilo zájem, abych v zámoří zůstal, a já jsem si uvědomil, že vracet se do Evropy by teď bylo zbytečné. Pokračoval jsem ve Spokane a teď jsem za to hrozně rád,“ řekl Král.

V juniorské soutěži odehrál v sezoně 53 zápasů a v nich nasbíral 49 bodů (12 gólů a 37 nahrávek). Nejednou se projevilo, že ho to táhne do útoku; Král je nadaný ofenzivní zadák, vysunující se často na křídlo.

Extraligu v Brně okusil už jako šestnáctiletý bažant, prošel mládežnickými reprezentacemi. Na přípravný kemp do Toronta (pokud to situace s koronavirem umožní) poletí letos s tím, že by si rád vybojoval pevné místo ve farmářském týmu v AHL, patřil tam k stabilním obráncům a v další sezoně už nakukoval do NHL. „Bude to ale ještě dlouhý proces,“ uvědomuje si.

I to je navíc pro Krále stále dost daleko. Teď na terase před domem v Blansku posiluje s činkami, chodí šlapat na rotoped a běhat po okolí. Podvědomě už se těší do kanadské hokejové Mekky. Toronto má pro Maple Leafs i farmářský tým stejnou tréninkovou halu, už loni se v ní Král potkával s hvězdami NHL.

„Toronto má propracovaný systém. Ve všech svých týmech chce hrát stejný styl hokeje, aby hráči byli připraveni postupovat nahoru. To je super,“ libuje si. Ví, že ho čeká zařizování bydlení ve městě, kde je hokej náboženstvím.

Pak už před ním začne – snad – poslední etapa cesty do NHL.