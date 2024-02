Zapomněl jsem, jak nenávidím prohry. McDavid běsnil po konci vítězné série

„Jsme zklamaní, že jsme tentokrát prohráli. Od poslední porážky už uplynul nějaký čas, člověk občas zapomene, jak moc je nenávidí,“ uvedl kapitán kanadského týmu Connor McDavid.

Jeho slova potvrdily televizní kamery, které ho zachytily na střídačce s naštvaným výrazem, navíc vztekle mlátil lahví.

Sportsnet @Sportsnet McDavid's reaction says it all https://t.co/94rt0xnkpK oblíbit odpovědět

Oilers ze zápasu neodešli poraženi více než měsíc a půl, 19. prosince podlehli newyorským Islanders. Od té doby brali jednu výhru za druhou. Až nyní je zastavilo Vegas.

„Líbilo se mi hodně prvků naší hry, bylo to podobné jako celou sérii. Jen jsme nenašli způsob, jak vyhrát,“ prohlásil po prohře McDavid. Souhlasil i trenér Knoblauch: „Ze zápasů, které jsme za poslední dva nebo tři týdny odehráli, to byl jeden z lepších.“

Začátek utkání se Edmontonu vydařil, od páté minuty vedl zásluhou McDavida, poté už ale skórovalo jen Vegas. Útočníky Oilers deptal brankář Adin Hill, který si připsal 30 zákroků a vyhlásili jej první hvězdou utkání. „Na jejich sérii jsem se moc nesoustředil. Hlavně jsme chtěli hrát naši hru,“ popsal Hill.

Po vstupu do ročníku by kanadskému celku jen těžko někdo předpovídal takovou sérii. Oilers prohráli hned desetkrát v úvodních třinácti zápasech. Odnesl to trenér Jay Woodcroft, jehož nahradil právě Knoblauch.

Ten ambiciózní celek dokázal probrat, tým si pod jeho vedením od půlky listopadu připsal 26 výher a pouze sedm porážek. Díky vítězné jízdě se vyšvihl na šesté místo v Západní konferenci, jíž vládne Vancouver.

Jeho trenér Rick Tocchet hrával za Pittsburgh v sezoně 1992/1993, kdy Penguins vyhráli sedmnáct utkání v řadě. Šňůra skončila remízou 6:6 na hřišti New Jersey Devils.

Connor McDavid se probíjí obranou Vegas.

„Nesnáším, když kluci říkají, že chtějí, aby lidé překonali jejich rekordy. Nechci, aby překonali náš rekord. Ale ten tým je velmi nebezpečný,“ uvedl Tocchet na adresu Oilers během Utkání hvězd NHL. Po utkání Edmontonu ve Vegas může být spokojen, rekord soutěže odolal.

Jak se k němu McDavid a spol. přibližovali, tlak sílil. „Je těžké každou noc předvést to nejlepší,“ pravil Knoblauch. „Soupeř může odehrát neuvěřitelné zápasy, a i když hrajete dobře, nemusí to stačit. Myslím, že to se ukázalo.“

„Mohu mluvit jen za sebe, ale jsem tak trochu šťastný, že už to nemusíme řešit,“ přiznal obránce Mattias Ekholm. „Samozřejmě chcete vyhrát každý zápas. Ale čím více jsme se tomuto rekordu blížili, tím více se to rozebíralo. Teď je to za námi a můžeme začít novou šňůru,“ doplnil.

Golden Knights se stali čtvrtým šampionem, který soupeři ukončil sérii deseti a více výher. „Jsem si jistý, že jsou naštvaní, protože se mohli zapsat do dějin. Ten pocit znám, zažil jsem ho s Columbusem,“ připomněl William Karlsson tažení ze sezony 2016/2017.

Šestnácti výhrami v řadě ho Edmonton vyrovnal, mezi kanadskými týmy je rekordmanem. Více než 30 let staré maximum Pittsburghu ale zatím odolává. I k radosti Ricka Toccheta.