Polepšil se, teď se vrací. Perry pomůže Edmontonu, jeho příchod vítá i McDavid

Zatímco základní část v posledních letech Edmontonu vychází, vytoužený pohár ne a ne získat. I proto ambiciózní tým sáhl po Perrym.

„Přivádíme hráče, který hraje play off hokej,“ řekl na jeho adresu generální manažer Ken Holland. Ten o důrazného útočníka stál již po svém nástupu do funkce v roce 2019. „Po Coreym jsem šel tvrdě, bohužel se rozhodl pro Dallas,“ uvedl.

Nyní už se Holland dočkal. Perry po konci v Chicagu, které mu vypovědělo smlouvu 29. listopadu, pracoval na návratu: „Během posledních dvou měsíců jsem měl opravdu šanci přemýšlet, získat pomoc, převzít plnou odpovědnost za to, co se stalo v Chicagu, a pokusit se zlepšit sám sebe.“

Teď chce pomoct Edmontonu ke Stanley Cupu. V play off odehrál 196 utkání, ve kterých zaznamenal 124 bodů. Pokud tedy má někdo zkušenosti s důležitými zápasy, je to právě on.

V zámořské soutěži odehrál 1273 zápasů, připsal si 892 bodů. V sezoně 2010/2011 získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. V 82 zápasech nastřádal 98 bodů.

„Takového hráče chce každý klub, je to vítězný typ. Chtěli jsme získat někoho, kdo nám pomůže na ledě i mimo něj,“ doplnil Holland.

Zámořskou soutěž vyhrál člen Triple Gold Clubu s Anaheimem už v roce 2007. Mezi lety 2020 a 2022 absolvoval finálovou sérii třikrát v řadě, pokaždé navíc s jiným týmem. Ve všech případech ale odešel poražen.

Na spolupráci s ním se těší i hvězdný kapitán McDavid. „Přináší spoustu zkušeností, je to lídr s mnoha vlastnostmi, které se nelze jen tak naučit. Myslím, že většina hráčů v lize proti němu hraje nerada,“ pravil s úsměvem.

Podobná slova volil také kouč Kris Knoblauch: „Spoustu hráčů jsem jako soupeře nesnášel, ale zároveň jsem si říkal: ‚Ach jo, kéž by byl v mém týmu.‘ Naši kluci k němu mají velký respekt kvůli tomu, jak hraje.“

Jako volný hráč musel Perry výrazně slevit z platových podmínek. V Chicagu měl roční smlouvu za čtyři miliony, v Edmontonu si přijde na 775 tisíc dolarů.

Poslední zápas odehrál před více než dvěma měsíci proti Buffalu, poté s ním Blackhawks rozvázali smlouvu.

Interní vyšetřování zjistilo, že se „dopustil chování, které je nepřijatelné a v rozporu s podmínkami jeho standardní hráčské smlouvy a interními zásadami klubu, které mají podporovat profesionální a bezpečné pracovní prostředí.“

Zámořská média se celou situací intenzivně zabývala, vše se řešilo také na sociálních sítích. Objevily se i nepodložené spekulace o Perryho poměru s matkou spoluhráče Connora Bedarda.

„Chtěl bych se upřímně omluvit celé organizaci, včetně vlastníků, vedení, trenérů, zaměstnanců a spoluhráčů. Chtěl bych se také omluvit svým fanouškům a své rodině. Je mi trapně a všechny jsem vás zklamal,“ uvedl kanadský hokejista v prohlášení.

Po ukončení smlouvy vyhledal odbornou pomoc. „Začal jsem spolupracovat s odborníky v oblasti duševního zdraví a zneužívání návykových látek, abych s nimi probral svůj boj s alkoholem, a podniknu veškeré kroky nezbytné k tomu, aby se to už nikdy neopakovalo. Doufám, že znovu získám důvěru a respekt všech, kteří mi během mé kariéry věřili,“ přál si.

Nyní už má náročné období za sebou a těší se na novou výzvu. „Jsem nadšený, že jsem tady. Když se rozhlédnete, máte zde několik úžasných hráčů,“ pochvaloval si příchod do nového prostředí.

Edmonton má aktuálně fantastickou formu, vyhrál už čtrnáctkrát v řadě. V dalším utkání Oilers přivítají právě Chicago. Pokud by Perry nastoupil, byla by to pikantní premiéra v dresu kanadského týmu.