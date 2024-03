Vladař na domácí MS nepojede. Brankář Calgary musí na operaci kyčle

Vladař v této sezoně odchytal za Calgary 20 zápasů s úspěšností 88,2 procenta a průměrem 3,62 inkasovaných branek na utkání. Naposledy nastoupil 12. března proti Coloradu. Flames jsou momentálně jedenáctí v tabulce Západní konference NHL a zřejmě tak nepostoupí do bojů o Stanleyův pohár.

Pražský rodák působí v zámoří od roku 2015, kdy jej ve třetím kole jako celkově 75. hráče draftoval Boston. V NHL debutoval v sezoně 2019/20, tehdy odchytal v play off část utkání proti Tampě. O rok později se přesunul do Calgary. Vladař má na kontě 75 zápasů v základní části kanadsko-americké soutěže, v play off chytal dvakrát.