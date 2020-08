Pojď na pivo, zval Krejčího Pastrňák. Boston slaví postup v play off

Hokejisty Hurricanes vyřadili po pěti zápasech a v tom posledním opět za velké pomoci Čechů. I přes návrat uzdraveného Pastrňáka nechali trenéři prozíravě Krejčího v první přesilovkové formaci.

Starší z Davidů přitom obvykle řídí druhou pětku. „Jenže „Krech“ hraje v play off prostě výborně. Bavili jsme se s klukama a tým ho chtěl v elitní formaci,“ vysvětlil kouč Bruce Cassidy.

„Ani nemůžu říct, jak dobrej je. Žasnu, když už to vypadá, že puk ztratíme, a on ho ještě zachrání,“ chválí Pastrňák svého krajana.



A tak Boston do početních výhod seskládal nebezpečně vypadající pětici - Krejčí, Pastrňák, Bergeron, Marchand, Krug (jediný obránce) - a díky tomu i rozhodl.



Poprvé se Krejčí prosadil v přesilovce ve 36. minutě za asistence Bergerona s Pastrňákem, vítězný gól si na konci druhé třetiny připsal Bergeron po nahrávkách Pastrňáka a Krejčího.

„Jestli jsem se za roky v Bostonu něco naučil, tak to, že Krech je hráčem pro velké chvíle. Dokazuje nám to každý rok v play off,“ tvrdí kouč Cassidy. „K tomu je soutěživý a v kabině nastavuje správné myšlení. Hokej s ním můžete probrat kdykoliv a pokaždé dostanete hodnotnou odpověď. I když na to občas nevypadá, patří k nejurputnějším hráčům.“

V sérii s Carolinou tohle vše na ledě dokazoval. Krejčí se dostal do formy jako v letech 2011 a 2013, kdy ovládl bodování play off (25 zápasů, 23 bodů, respektive 22 z., 26 b.).

Nyní má po osmi utkáních (včetně skupiny o umístění) devět bodů a vede týmové statistiky.

To uzdravený Pastrňák má po pěti zápasech body čtyři. „Tři zápasy jsem musel sledovat z tribuny a řeknu vám, že to je náročné. Kluci naštěstí hráli obětavě, ale jsem rád, že jsem zpátky,“ řekl Pastrňák.

Se spoluhráči teď bude čekat, na koho narazí ve druhém kole.



Pokud Washington (za stavu 1:3 na zápasy proti NY Islanders) ani Montreal (2:3 proti Philadelphii) série neotočí, Bruins za týden odehrají první utkání s Tampa Bay Lightning. Dvojice se ale můžou změnit, protože letos nerozhoduje v prvním a druhém kole klasický pavouk, ale nasazení.

To znamená, že nejlépe nasazený tým (jedničku drží Philadelphia) nastoupí proti nejhůře nasazenému týmu - osmičku má Montreal, ale ten hraje právě s Flyers, následují Islanders (6), Bruins (4), Capitals (3) a Tampa (2).

„Ulevilo se mi, že jsme to ukončili už teď a nemusíme hrát znovu. Odpočineme si a uvidíme, co dál,“ řekl Krejčí.

S play off se kvůli úspěchu Bruins loučí Petr Mrázek a Martin Nečas, naopak Krejčí, Pastrňák, Ondřej Kaše i náhradníci Dan Vladař a Jakub Zbořil pokračují.

