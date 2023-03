Myšlenky na sebevraždu i problémy s hlavou. Hemský odhalil, jak končil kariéru

Zhruba po pěti a půl letech od posledního odehraného zápasu v NHL Hemský podrobněji promluvil o strastích, které ho provázely v závěru kariéry. Mnohé by napadly následky po poraněních hlavy, rodák z Pardubic ovšem zveřejnil daleko horší zážitky.

„Uvažoval jsem, že si to někde hodím,“ napsal otevřeně pro portál Bez frází.

Jeho angažmá v Montrealu spělo ke konci, v létě roku 2018 si ale Hemský nový klub nehledal. Nejdříve si chtěl vyřešit táhlé zdravotní problémy, doma mu mohl zlepšovat náladu čerstvě narozený syn.

Ale nic nepomáhalo.

„Dostal jsem se do fáze, kdy jsem zůstával zavřený doma a prakticky jsem nevycházel z baráku. Nechtěl jsem se bavit s nikým, ani s rodinou, ani s kamarády. Nechtěl jsem odjet do Česka, aby se mě hlavně nikdo na nic neptal. Přestože se mi narodil syn, neměl jsem z něj ani pořádnou radost,“ přiznal.

„V pětatřiceti, ve věku, kdy jsem ještě chtěl dál hrát, jsem jenom bezcílně doma přebaloval plínky a odmítal si připustit, že s hokejem je konec. Když se malej rozbrečel, reagoval jsem podrážděně, přitom takový normálně nejsem. Splňoval jsem snad všechny příznaky depresí,“ připustil.

Právě manželka problémy Hemského odhalila a s její pomocí se hokejista obrátil na terapeutku v Dallasu. K ní dochází doteď, přestože by nemusel.

„Nikdo by se do takové situace neměl dostat, ale když už, vždycky to musíš někomu říct. Najít si aspoň jednoho člověka, kterému svěříš, že máš problém, nemusíš mu ani vyprávět všechno do detailu. Dál chodím na hodinu týdně pokecat k terapeutce. Jen tak, o čemkoliv, ani nemusím mít zrovna nějaký problém. Je to vždycky nejlepší hodina v mým životě, vracívám se odsud jako úplně nový člověk,“ odhalil.

Trpěl nemocí vertigo neboli porušením rovnováhy. Po několika otřesech mozku dorazil ke specialistovi z New Yorku, ke kterému zamířil poté, co ho při jednom zápase trefil na střídačce puk mezi spánek a ucho.

Často prožíval závratě, trápily ho kyčle, na závěr kariéry podstoupil operaci obou ramen. Tu nakonec oficiálně ukončil v květnu roku 2020.

Dokud ovšem Hemský hrál, fanoušky vždy bavil.

Podívejte se na krásnou individuální akci Hemského v dresu Ottawy:

Nejraději vzpomíná na působení v Ottawě, které se mu ovšem původně příliš nepozdávalo. Do hlavního města Kanady ho vyměnili Oilers při uzávěrce přestupů v roce 2014.

Edmonton sice patřil k nejhorším týmům v lize, Ottawa na tom nebyla o moc lépe. Hemský v Albertě působil jedenáct let, stěhovat se tak logicky chtěl jen za vidinou úspěchu.

Se Senators nakonec skutečně do play off nepostoupil a v létě se upsal Dallasu, přesto na krátkou štaci jen tak nezapomene.

„Byla to paráda. Dali mě k Jasonu Spezzovi a Milanovi Michálkovi a já vedle nich zažil nejlepší dva měsíce druhé části své kariéry. Jako bych se vrátil do juniorských let. Dělal jsem si, co jsem chtěl, a hrál s kluky, se kterými to klapalo. Hokej byl zase obyčejnou dětskou zábavou,“ vzpomněl si.

Právě dobrá nálada z Hemského stylu hokeje vždy doslova sršela. Kličky kolem obránců, blafáky na gólmany a kombinace do prázdné branky rámovaly jeho nejlepší momenty ať už v NHL, nebo v dresu Pardubic či národního týmu.

V roce 2005 vyhrál s českou reprezentací mistrovství světa, s Dynamem zase extraligu. O rok později vybojoval bronz na olympijských hrách, zahrál si také finále Stanley Cupu, s Edmontonem ale nestačil v sedmém zápase na Carolinu.

„Pro mě to ale o medailích nebo pohárech nikdy nebylo. Jde hlavně o zážitky z povedeného turnaje nebo sezony. Se spoluhráči jste pak kamarádi na celý život a to je nejvíc,“ řekl Hemský po konci kariéry.

Snad jen v Dallasu ho čekala velká změna, kdy ho trenér Lindy Ruff dal do třetí lajny a musel více dbát na defenzivní povinnosti. Zvykl si a nová role ho začala bavit.

Celkem v NHL odehrál 845 zápasů a posbíral v nich 572 bodů (174+398). V historické produktivitě Edmontonu mu patří deváté místo.

Hemský toho rozhodně ve své kariéře neukázal málo. Avšak nebýt otřesů mozku a dalších zdravotních problémů, mohl ještě teď bavit.