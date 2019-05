Desetiny dělily Švýcary od postupu. Měli jsme to ve svých rukou, smutní

Vtom od modré čáry napřáhl kanadský bek Damon Severson, jeho střela propadla švýcarskému brankáři pod rukou a došourala se za červenou čáru, která byla v tu chvíli společně s časomírou ukazatelem zkázy Švýcarů.

Ačkoliv se hokejisté s helvétským křížem na prsou dožadovali přezkoumání na videu, opakovaný záznam byl pro ně nemilosrdný. V momentě, kdy byl puk celým objemem za brankovou čarou, zbývaly ze hry ještě čtyři desetiny vteřiny.

„Gól platí,“ potvrdil hlavní rozhodčí přes mikroport verdikt, který zmrazil outsidera utkání v čase 59:59,6. Časomíra z jiné kamery dokonce ukázala rozdíl ještě těsnější.

„Vůbec jsem nevěděl, kolik času zbývá. Jen jsem viděl puk, jak letí. I když jsem tušil, že to bude dost těsné,“ uznal šťastný střelec Severson.



Vyrovnání Damona Seversona v poslední vteřině:

Zkáza byla dokonána v prodloužení, kdy zkušený kanadský útočník Mike Stone nastavil šikovně hokejku do pasu Pierrea Duboise a rozhodl o ještě větším umocnění švýcarského zmaru. Vždyť postup byl tak blízko!



„Po tom, co jsme inkasovali ten vyrovnávací gól, bylo prodloužení hodně těžké,“ uznal švýcarský forvard Nino Niederraiter. „Oni byli v tu chvíli na vlně. Je to hořká porážka, ale měli jsme to sami ve svých rukou.“



Kanaďané museli ve čtvrtfinálovém střetnutí stále dotahovat. Jejich houževnatý evropský protivník si vedl výborně v přesilovkách, až tu třetí ve třetím dějství nevyužil. A to Švýcary zřejmě také stálo zápas.

Mimochodem, střelec vítězného gólu Stone (byla to jeho druhá trefa zápasu) by si mohl klidně v životopisu připsat do kolonky profesí „popravčí soupeřů“. V základní skupině nastolil hrobovou atmosféru v košické aréně, když gólem v poslední vteřině rozhodl o porážce domácích Slováků. Ti se ve zbytku turnaje sesypali a i přes sympatické výkony se nedokázali probojovat ze základní skupiny.

Teď se obětí Stonea stali Švýcaři. Obhájci loňského stříbra, které jim přisoudila až finálová porážka v nájezdech se Švédy, letos v základní skupině neohromovali. Slabé protivníky sice rozstříleli, proti těžším váhám ale nezískali ani bod. Až čtvrtfinálové klání dalo vzpomenout na rok starou jízdu, kdy se ukázněná a zároveň zabijácká švýcarská smečka probila přes Finsko a právě Kanadu až do bojů o zlato.

Efektivita Švýcarů v ofenzivě se zarputilou obranou v zádech přiváděla Kanaďany k šílenství i tentokrát, ze zoufalého tlaku favorita za vyrovnáním zbývaly jen vteřiny. Tři, dvě, jedna, nakonec jen pár desetin...

Sestřih čtvrtfinále mezi Kanadou a Švýcarskem: