Konečný končí. Druholigový Žďár bude mít nového trenéra

„Nikdo mi nic neřekl, ale vycítil jsem, že se mnou už nepočítají.“

Těmito slovy v pátek v poledne komentoval svou situaci ve žďárském hokejovém klubu dosavadní hlavní trenér plamenů Michal Konečný: „Skončila mi smlouva. A jak mi každý rok řekli, že mají zájem na jejím prodloužení, tak to letos nenastalo,“ doplnil čtyřiapadesátiletý kouč.

Za Konečného odchodem stála podle vedení klubu ekonomika

„Když to řeknu na rovinu, pan Konečný v roli hlavního trenéra pokračovat nebude,“ prozradil MF DNES generální manažer SKHL Žďár nad Sázavou Miloslav Šimon. „Není to tak, že bych s Konym nebyl spokojený. Je to otázka financí.“

Žďárský klub, který při sestavování rozpočtu na další sezonu už nemůže počítat s příspěvkem dosavadního generálního partnera, společnosti Cooper Standard, bude muset začít šetřit. „Nastane úsporný režim,“ potvrdil Šimon, který v polovině března přemýšlel o tom, zda druholigové áčko neskončí úplně. „Náš rozpočet se pohyboval do tří milionů, takže ten milion nám bude určitě chybět,“ zmínil konkrétní finanční výpadek. „Bude nám někdo muset pomoct. A pokud pomoc nepřijde, tak nevím, co tady s hokejem dál bude,“ dumal.

Nyní se však situace změnila. „Rozhodli jsme se, že by byla škoda, kdybychom to tady zabalili. Druhou ligu tu za nějakých podmínek budeme šmrdlat,“ líčí Šimon. „Nechtěl bych ale, aby to vyznělo tak, že odešel generální partner, a proto já utíkám,“ brání se Michal Konečný a pokračuje: „Protože on odešel už před uplynulou sezonou, akorát se o tom zbytečně nemluvilo. Nyní však vedení asi usoudilo, že budou chtít změnu.“

Haman nabídku zvažoval jen pár dní. Chtěl u hokeje zůstat

A ke změně tedy dojde. I když vlastně jen částečně. Na uvolněné místo hlavního trenéra se posune dosavadní asistent Radek Haman, kterému bude pomáhat nově někdejší kustod Martin Nečas. „Dostal jsem nabídku, kterou jsem pár dní zvažoval. Nejen vzhledem k práci, kterou dělám, ale také vzhledem k rodině,“ uvedl Haman.

Devětačtyřicetiletý žďárský odchovanec, jenž v pozici útočníka Brna, Jihlavy, Olomouce, Znojma a Plzně odehrál téměř 850 utkání v nejvyšší domácí soutěži, měl hned tři důvody, proč plamenům kývnul. „Znalost prostředí, charakterové vlastnosti týmu, který jsem za tři měsíce poznal, a chuť u hokeje zůstat,“ prozradil Haman.

Ten se nebojí, že by se při avizovaném úsporném režimu měl tým dostat do potíží. „Hráči, kteří budou tvořit základ kádru, o našich problémech vědí. A přesto sami avizovali, že jsou ochotní do toho s námi jít,“ prozrazuje Haman. „Pár lidí si to vzalo za své. S tím, že se pokusí ekonomickou stránku dotáhnout. Nevím, jestli v celé výši sponzora, který vypadl, nebo jen částečně. Ale nemám důvod jim nevěřit. Naopak, jejich přístup je potěšující.“

Hráči přesvědčili i manažera. „Postavili se k tomu čelem“

Právě vstřícné reakce hráčů ocenil také manažer klubu. „Po sezoně jsem naznačoval, že bych skončil. Ale kluci mi vlili do žil novou krev,“ líčí Šimon. „Postavili se k tomu čelem. Ukázali, že chtějí bojovat sami za sebe. Jsou neskutečná parta. To mě přesvědčilo, že to má smysl,“ pokračuje generální manažer.

„Snažit se s nějakým minimálním rozpočtem, se kterým do toho Žďár jde, zachovat stávající podmínky pro hráče, to by mohlo být devastující,“ uvědomuje si Haman. „Kluci ale od začátku vědí, jak se věci mají. A také to, že když se to bude postupně zlepšovat, zlepší se také jejich podmínky.“

Šimon doufá v pomoc města. Rád by dostal led zdarma

Žďárský klub ve složité situaci věří ve vstřícnost města. „Když se o našich problémech začalo před měsícem psát, všichni se vyděsili, že ve Žďáře bude po hokeji. Že po městě chceme dva tři miliony. Ale tak to není,“ upřesňuje Šimon. „My jen chceme pomoct. Třeba tak, že nebudeme muset platit za led. Jsme v kontaktu, cítíme vstřícnost. Půjdeme na radu a uvidíme, jak se k tomu město postaví,“ dodává.

Další peníze si klub pokusí zajistit sám. „Udělali jsme širší tým, zapojí se do toho více lidí. Pomoct chtějí i sami hráči,“ říká Šimon. „Nebude to na vyskakování. Ale musíme být optimističtí. A jít krok za krokem,“ uzavírá šéf žďárského klubu.