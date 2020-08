Návrat z Anglie po pěti letech. Každá sezona navíc je pro mě z říše snů, říká Padělek

Jak došlo k vašemu návratu do Česka? Po pěti letech jste si řekl, že hokeje v Anglii už stačí?

Stačí nestačí... Prostě je teď nějaká situace a já jsem chtěl být s rodinou. To nebylo momentální rozhodnutí. Nějak jsem chtěl pomoct rodině, být s nimi a po dlouhé době si je užít. Což se povedlo. Ale nevyvracím, že bych se do Anglie mohl ještě vrátit. Líbilo se mi tam.

Mluvíte o momentální situaci. Souvisí to s koronavirovou pandemií?

Spíš jsem potřeboval se životem pohnout, posunout se z místa v Anglii. Taky kvůli koronaviru.

Na dalším angažmá jste se domluvil s Havlíčkovým Brodem. Proč právě zde?

Byl to asi můj první telefonát v Čechách. Říkal jsem si, že jsem v Brodě dal před 23 lety svůj první gól za chlapy. A tak by bylo fajn si tady zase zahrát.

Že by se trochu uzavíral kruh? Na stejném místě byste nyní mohl dát i svůj poslední gól?

Já doufám, že to tak ještě nebude. (usmívá se)

Peterborough Padělkova čísla Ročník 2015/16

56 zápasů 67 bodů (36+31) Ročník 2016/17

60 zápasů 71 bodů (36+35) Ročník 2017/18

34 zápasů 45 bodů (24+21) Ročník 2018/19

45 zápasů 76 bodů (40+36) Ročník 2019/20

49 zápasů 72 bodů (34+38) Údaje jsou včetně play off. Loňská sezona kvůli koronavirové pandemii zůstala nedohrána.

Na druhou stranu: je vám 40. Jak dlouho chcete ještě hrát?

Těžko říct, uvidíme, co bude. Kdybych se třeba ještě vracel do Anglie, tak by se dalo hokeji věnovat dál. Měl bych občanství, už bych nebyl cizinec. Ale nevím, třeba zůstanu tady. Nechci předbíhat, situace se může změnit ob den.

Jak vlastně působení v Anglii zpětně hodnotíte?

Je pravda, že hokejově jsem tam měl jednu sezonu, kdy jsem se pral se zdravotními problémy. Už jsem si říkal, že bych skončil. V té době i kvůli vztahu jsem přemýšlel, že bych s tím seknul. Ale zbytek si můžu jen vynachválit. I dění kolem bylo fajn. Beru to jako etapu života, ve kterém teď musím přehodit výhybku a posunout se dál.

Říká se, že končit profesionální kariéru není snadné. Také proto pokračujete?

Brácha (starší bratr Ivan, bývalý hokejový útočník – pozn. red.) mi před lety říkal: Hraj, dokud můžeš. Pak ti to bude chybět. Mně, když jsem se rozhodl skončit, to chybělo hned další minutu. Proto jsem rád, že jsem se svým způsobem vrátil. V Peterborough jsme byli jedna pětka poslední dvě sezony pohromadě a mě to zase chytlo. Hokej mě bavil snad víc než kdy předtím.

Ve čtyřech z pěti sezon jste nastřílel více než 30 branek za sezonu. Je vidět, že pozici střelce jste potvrdil výborně.

Byl jsem tam jako cizinec, takže se ode mě očekávalo, že budu zápasy rozhodovat. Celá naše pětka. Samozřejmě, občas byly pokyny, že se máme poprat. Ale v Anglii jsou jasně daná pravidla, momentálně mohou být v týmu jen dva cizinci. A nesmí se potkat ve hře. Což znamená, že když jeden sedí na trestné, druhý je na střídačce a čeká, až ten první vyleze. Takže je to tam složité. (usmívá se) Fakt to bylo spíš o tom, držet nervy na uzdě, nechat si líbit i nepříjemné věci a být tam pro mužstvo.

Mluvil jste o tom, že Brod byl pro vás variantou číslo jedna. Nic jiného jste neřešil?

Zkoušel jsem i jiné týmy, protože si myslím, že bych mohl hrát i první ligu, aby mě to udrželo v kondici. Od března, kdy jsem zpět v Čechách, jsem trénink nevynechal. Volno jsem měl možná týden. S věkem totiž přišlo pochopení, že je to potřeba. Nějaká pauza je důležitá, ale v našem věku to musíte brát tak, že každá sezona navíc je z kategorie snů.

Brod ale hraje druhou ligu. Což pro vás, jako extraligového hráče, může být hraní „na žízeň“.

To je hezké, extraligového hráče... To už dlouho není pravda. (usmívá se) Nějaké zkušenosti samozřejmě mám, ale nevím. Druhou ligu jsem hrál před pěti lety ve Žďáře nad Sázavou. A dostal jsem se do Brodu, když hráli ještě první ligu. Snažil jsem se udržovat na nějaké lehce vyšší úrovni, ale když si to tak člověk vezme, každá soutěž je náročná. Protože každá má svoje. V extralize, když máte pět hráčů v lajně, kteří jsou prostě nejlepší, je hokej jednodušší.

Vy jste před Anglií hrál také v Austrálii. Jaké to bylo tam?

Tam jsem nahrál puk a už jsem ho nedostal zpátky. (usmívá se) Byl jsem tam dva a půl měsíce, a než jsem si zvykl a něco změnil, bylo to těžké. Byl tam český trenér a říkal mi: Nenahrávej, ty vole! V českém hokeji se říkalo: nahraj a jeď, dostaneš to zpátky. Kluci v Anglii to pochopili, netahali to. Přišli na to, že se nemusí až tak unavit, soupeři létají kolem a puk je rychlejší.

Když jste přišel do Brodu, zjišťoval jste si, s kým budete v týmu?

Vlétl jsem do kabiny a poznal jsem asi dva tři kluky, které jsem potkal v minulosti. A trenéra Konečného, se kterým jsem se poznal před pár lety, kdy jsem jezdil do Žďáru trénovat před sezonou v Anglii. Znám manažera Davida Kozlíka, se kterým jsme naskakovali v Brodě, když spadl do druhé ligy. Hráli jsme spolu. Ale jinak jsou to všechno nové tváře. Budu si muset zvyknout. Mám problém na jména, tak jen doufám, že to půjde rychle. (usmívá se)

Naopak starým známým je dlouholetý kapitán Miroslav Třetina, u kterého se možnost dalšího případného působení teprve řeší.

Míra byl první, komu jsem volal. A říkal jsem mu: Co kdybychom si to spolu dali, ve čtyřiceti. On na to, že by to byla jeho poslední sezona. Tak jsem mu řekl, že si spolu konečně zahrajeme hokej. My jsme společně chodili na základku, ale od dorostu jsme si spolu neťukli. Hráli jsme jen proti sobě. Tak bych byl hrozně rád, kdybychom se teď potkali na ledě.

Znáte se i z hokejbalu, že?

To byl vždycky jen jeden turnaj, Orion Cup, za Rybníkáře. Jinak jsme se potkávali v létě, když trénujeme, nebo v různých sranda zápasech. Ale v sezoně jsme si spolu nezahráli strašně dlouhou dobu.

Vyjde to teď?

Myslím si, že to není úplně definitivní. Stále doufám, že si ještě zahrajeme. Ale on má teď novou práci, druhá liga hokejistu neuživí. Takže je to o tom, jak se dokáže časově přizpůsobit. Rozhodnutí je na něm.