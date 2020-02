Vítkovičtí hokejisté udolali Kladno a dál se drží nad propastí

Vítkovičtí s koncem přestupního termínu kromě Dudase, jenž přišel z Miškovce, získali i slovenského útočníka Petera Šišovského z Detvy. Ten zatím nehrál. Naproti tomu na poslední chvíli padl návrat Zbyňka Irgla, jehož Olomouc neuvolnila.

„O jeho příchodu jsme intenzivně jednali s olomouckým manažerem Erikem Fürstem. Byli jsme domluveni, že jasno bude po kompletním pátečním kole. Bohužel o půl desáté večer mi Erik Fürst oznámil, že Zbyňka nepustí,“ uvedl Aleš Pavlík, majitel Vítkovic, na webových stránkách klubu. „Je nám to líto, ale boj o záchranu budeme muset zvládnout i bez něho.“

Nedělní duel Vítkovice zvládly, byť nezačaly dobře. Zvítězily počtvrté za sebou. „První třetina ale byla z naší strany hrozná,“ přiznal vítkovický trenér Rostislav Klesla. „Hosté nás zatlačili, ale podržel nás brankář Svoboda. Postupně jsme přebírali iniciativu, a když jsme dali gól, hráli jsme svou hru.“

Domácí dostal do vedení Dej ve 32. minutě. „Byla tam dobrá práce Rosiho (Rosandiće) ve středním pásmu, potom mi puk posunul Alex (Mallet). Kotouč narazil do mé brusle, ale chválabohu ještě jsem ho trochu tečoval hokejkou,“ uvedl Rastislav Dej.

Dodal, že gól Vítkovicím pomohl psychicky. „Začaly nám více chodit nohy, více jsme se dostávali do náznaků šancí,“ řekl Dej. „A druhý gól v přesilovce byl zlomový.“

Ten přidal Štencel, když si v 51. minutě obhodil brankáře Cikánka. Jenže Kladenští si vzali trenérskou výzvu, zda nešlo o nedovolené bránění.

„Vůbec netuším, proč si výzvu brali. U brankoviště jsem byl sám. Jestli měli pocit, že jsem fauloval gólmana... Opravdu nevím. Všichni jsme na střídačce věděli, že gól platit bude,“ prohlásil Jan Štencel.

Kladenští přijeli do Ostravy po pěti prohrách za sebou. Štencel ale odmítl, že by to na soupeři bylo znát. „Hráli dobře. V první i druhé třetině lítali, byli agresivní, důrazní. My jsme byli špatní. Po první třetině jsme si to řekli v kabině a šlo to poznat, mírně jsme se zvedli. Musíme hrát lépe a nedívat se na to, v jaké formě či kondici je soupeř. Musíme hrát náš hokej.“

Miroslav Svoboda doma vychytal druhou nulu za sebou. Parádní zákrok předvedl na konci druhé třetiny – hosté šli do přečíslení tři na jednoho, přičemž chytil Melkovu střelu do odkryté branky.

„Možná i to rozhodlo,“ připustil kladenský útočník Petr Vampola. „Jejich gólman chytal výborně.“