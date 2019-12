Vincour skončil v Hradci a je zpět v Brně. Vracím se domů, raduje se

Urostlý útočník odešel hned po druhém vítězném tažení extraligou na zkoušku do finské Hämeenlinny. Místo v sestavě si ale nevybojoval a Kometa jej tehdy zapůjčila Hradci. První rok na východě Čech se Vincourovi povedl, nasbíral celkem 32 bodů. Letos se však zatím trápí, v dvaceti zápasech si připsal pouze pět bodů.

„Moje hra nebyla optimální, ani klubové výsledky nebyly uspokojivé. Chci poděkovat Kometě, že byli trpěliví, že se návrat domů povedl. Člověk si pak uvědomí, že to, co má tady, jinde není,“ děkuje Vincour staronovému zaměstnavateli. S týmem pravoruký forvard ještě netrénoval. „S Hradcem jsem ještě v úterý hrál v Zugu zápas Ligy mistrů, takže jsem ve středu strávil den cestováním,“ objasňuje absenci na ledě. Adaptaci bude mít Vincour jednoduchou, tým se příliš nezměnil.



Jeho hlavní zbraní má být podle představ trenérů práce v předbrankovém prostoru. „Je to chlap jako hora, musí rychle zakončovat, přesně to potřebujeme,“ těší nové jméno na soupisce asistenta trenéra Radka Bělohlava.

Příchod Vincoura je jedním z kroků, kterými chce trenér a majitel Komety Libor Zábranský nabudit mužstvo. Další změny v sestavě ještě zřejmě přijdou. „Určitě budeme chtít posílit obranu, ale rozšířením kádru. Ne výměnou,“ avizuje Zábranský.

Čeká se také na návrat jednoho z lídrů Martina Erata, který se zatím připravoval individuálně. „Reálné je, že Erat stihne odehrát zápas ještě v tomto roce. Já věřím, že naskočí do sestavy co nejdřív. Trénuje a cítí se výborně,“ vyhlíží start hvězdy trenér. V pondělí by se měl po zranění vrátit také Peter Mueller.

Na konci roku se Kometě rozroste i počet brankářů. Ke Karlovi Vejmelkovi a Lukáši Klimešovi se z hostování ve Zlíně vrátí strůjce úspěchů v mistrovských sezonách Marek Čiliak, který je ale momentálně zraněný.

Zábranský si plánuje všechny tři gólmany ponechat. „Rád bych všem našim fanouškům předal jasné stanovisko, že do konce této sezony nikdo z brankářů neodejde a budeme mít silnou brankářskou trojici. Chytat bude ten s nejlepší formou,“ vytváří Zábranský silně konkurenční prostředí i mezi brankáři.