Plzeň vyhrála díky riskantní hře bez brankáře. Připravili jsme si to, říká trenér

První třetinu jste vyhráli 2:0. Jak byste ji zhodnotil?

Jsme toho názoru, že první třetinu jsme začali aktivně. Dobře jsme napadali soupeře. Hráli jsme tak, jak jsme si představovali. Vyústilo to v první branku hned ve druhé minutě. Na konci první třetiny jsme odskočili v přesilové hře do dvoubrankového vedení. První třetina z naší strany byla velmi slušná.

Ve druhé pro změnu dvakrát skórovali hosté. Co je dostalo na koně?

Začátek druhé třetiny také nebyl špatný. Vinou oslabení jsme soupeře dostali do hry. Ten nás potrestal. Po brance na 2:1 jsme trošku přestali hrát. Toho soupeř využil a do konce druhé třetiny srovnal na 2:2. Do třetí třetiny jsme klukům řekli, že zápas začíná od znovu, a že to bude o jedné brance. Tu jsme dokázali vstřelit. Bohužel jsme vedení neudrželi, inkasovali jsme a šlo se do prodloužení. To je o štěstí, ale myslím si, že jsme se udrželi na puku a šance si vytvořili. Kluky bych chtěl pochválit za bojovný výkon.

V prodloužení jste riskantně odvolali brankáře. Byl to plánovaný tah nebo spontánní nápad?

Udělali jsme si dlouhodobou statistku a došli jsme k názoru, že to vyzkoušíme. Připravili jsme si to.

Bylo to také proto, že jste po dvou prohrách v nájezdech další nechtěli?

Ano, letos už jsme dospěli do nájezdů několikrát. Bohužel nám tato disciplína nesedí. I to nahrávalo tomu zkusit hru bez brankáře v prodloužení. Chtěli jsme vyzkoušet přesilovku čtyři na tři a z ní vstřelit branku.

Když v utkání vstřelíte první branku, většinou nevyhrajete za tři body. Čím si to vysvětlujete?

Nevím, opravdu nevím. Kdybychom to věděli, tak se určitě zlepšíme. Soutěž je velice vyrovnaná. Soupeři jsou velmi dobří. Jestli jako první branku dáme, nebo inkasujeme, nic to nemění. Hráče nabádáme, aby se hrálo za jakéhokoliv stavu. Myslím, že to takhle mají i soupeři.

Výkon proti Vítkovicím by se dal považovat za velice dobrý. Řekl byste nejlepší výkon?

Podle mě to byl rozhodně slušný výkon, nechyběla bojovnost. Ale řekl bych, že i v zápasech, které jsme prohráli, výkon nebyl špatný. Kluci už dodržují nastavený systém a snaží se plnit věci tak, jak si je představujeme.

Namísto pokřiků „bojujte za Plzeň“ už i z tribun byla slyšet chvála. Vnímáte to, že i směrem od fanoušků je změna?

Říká se, že v domácím prostředí jsou fanoušci sedmým hráčem na hřišti, který pomáhá. Jsme vděční za to, že máme tak skvělé diváky. Vážíme toho. Bojujeme za Plzeň i za diváky.