Kodýtkův večer. Zavinil gól, pak předvedl dvě parády a slavil v derby

„Je to skvělé, v šatně bylo cítit, že to z nás konečně spadlo. Ale radost a euforii můžeme mít jen do půlnoci, zítra už musíme zase makat. Už ve čtvrtek nás čeká zápas v Liberci a my musíme vyhrávat dál,“ burcoval po vítězství 6:3 čtyřiadvacetiletý Petr Kodýtek.

Pro vás osobně nezačalo derby dobře, soupeři jste nabídl úvodní trefu. Jak vám v tu chvíli bylo?

Pokazil jsem to. Měl jsem puk v rohu, někoho jsem slyšel zakřičet na prknech. Poslal jsem to tam, najednou to bylo strašně rychlé a dali nám gól. Nic veselého.

Ale ještě v první třetině jste dvakrát dotáhl náskok soupeře. Tolik jste chtěl chybu odčinit?

Všichni viděli, že jsem blbě přihrál. Beru první gól na sebe. A jsem takový, že mi to nedá a pak jsem se to snažil odčinit co nejvíc. Nakoplo mě to, snad to lidi ocenili, vrátil jsem nás zpět do zápasu.

Hlavně vaše akce v oslabení, po které jste srovnal na 2:2, byla parádní.

Uvolnil jsem se už po prvním gólu. To jsem si zpracoval střílenou přihrávku od Vojty Budíka, otočil se a vypálil, se štěstím puk propadl do sítě. Při té druhé akci jsem si chtěl dovolit co nejvíc a vyšlo to. Nejprve jsem naznačil bekovi, ten mi to sežral, pak jsem naznačil gólmanovi a sežral mi to také. Pak už přede mnou byla jen prázdná branka. Jo, krásný gól, jsem rád, že to tam spadlo.

Co bylo zlomovým momentem? Vyrovnání na 3:3 těsně před koncem druhé třetiny, nebo gól na 4:3, kdy jste šli poprvé do vedení?

Oba momenty byly hodně důležité. Kdybychom nesrovnali, asi bychom se s nimi tahali až do poslední minuty. Ale ten třetí gól byl asi důležitější. A hlavně měl předtím spoustu zákroků Dominik (Pavlát). Za stavu 2:3 vychytal brejk tři na jednoho, držel nás celý zápas. Hlavně ve druhé třetině chytil snad pět gólových šancí. Díky němu je výsledek takový.

Vypadalo to přitom, že vás hodně nalomil gól na 2:3 v úvodu druhé třetiny.

Zatím je to tak, že se na gól strašně nadřeme a sami snadno inkasujeme. Buď nějakým odrazem, nebo jako v tomhle momentě, kdy nám vyhodí puk na útočnou modrou a vypluje tam hráč samotný. Možná, že jsme pak vypadali zlomení, ale při zápase nad něčím takovým nepřemýšlíte. Soustředili jsme se na hru a využitá přesilovka na konci druhé třetiny nám moc pomohla.

Už v neděli na Spartě jste předvedli lepší výkon než v předchozích zápasech, věříte, že výkon půjde dál nahoru?

Pořád je tam spousta chyb, propadnutí vzadu, špatné přihrávky. Musíme jít zápas od zápasu, dál tvrdě pracovat. Koukneme na video, zase si řekneme, co bylo špatně a budeme se snažit zlepšovat. Nic jiného nám nezbývá. Ale vidím, že tým se pomalu zvedá a věřím, že budeme čím dál lepší.

Změnil se po výměně trenérů herní styl?

Hlavně se snažíme o jednodušší hru. Víme, jak napadat, kdy se zatáhnout. Hodně to rozebíráme u videa. Tím vůbec nechci říci, že předtím jsme to nedělali, ale snažíme se pracovat na detailech v obou pásmech, které rozhodují zápasy. Když si začneme věřit, pak už tyhle věci děláte automaticky a v hlavě to neřešíte.

Finský útočník Rekonen se znovu prosadil, už má na kontě tři góly, co říkáte jeho procitnutí?

Všichni víme, že má skvělou střelu. To poznáte už na tréninku. Kluci, kteří před sezonou přišli, potřebují trochu časy. Na Aleksim vidíte, že se do toho postupně dostává. Dva góly na Spartě ho nakoply, dneska se trefil znovu. Zakončení má skvělé, v tom je jeho přednost.

Už ve čtvrtek vás čeká předehrávka v Liberci, s čím tam pojedete?

Co můžu říci? Že je to další těžká výzva. Každopádně tam chceme něco uhrát, musíme dál bodovat.