Zklidnit se a psychicky si odpočinout, velí Adamský hokejistům Budějovic

Jihočeši v úterním extraligovém kole navzdory posílení schytali debakl 1:6 od Hradce Králové a nadále se utápí ve špatných výkonech. Kouč Václav Prospal se nebál říct, že někteří hráči extraligové parametry zkrátka nemají. „V útoku to prostě nedáváme,“ řekl Prospal.

Proto akutně sáhl po zkušeném útočníkovi, kterého našel v Adamském. Pracant, dříč, skvělý bruslař a brousek před soupeřovou brankou.

„Jsme s Vencou dohodnutí férově. Dáme tomu tři čtyři zápasy a uvidíme, jaká bude spokojenost z obou stran. Jsem rád za každou příležitost. Nebudeme si nic nalhávat, konec kariéry se mi blíží a pokud si mě tu Venca nechá, tak budu rád a odvedu to poslední maximum, které ve mně je,“ řekl pro klubový web Adamský, který v Budějovicích hostuje z prvoligového Havířova.

Ve středu se má rozhodnout o tom, s kým teď bude naplno trénovat. Nejspíš padne volba na Motor. Budějovice vloni předváděly výbornou hru se skvělými výsledky v kombinaci až s brutální prvoligovou převahou. Letos je všechna práce v troskách. Adamský proto přichází do těžce zkoušeného mužstva jindy zvyklého stejně jako on na úspěch.

Třinecký útočník Martin Adamský (v bílém) padá přes brněnského obránce Ondřeje Němce.

„Těch pocitů je hodně. Jsem tady brán jako posila, která by měla mančaft zvednout, ale není to o jednom hráči a já jsem viděl, že kluci i přes šňůru proher makají a jdou do toho naplno. Bohužel, když je v týmu krize, tak ten kotouč i ve vyložené šanci přeskočí,“ řekl Adamský po prohraném zápase.

„Já jsem v kabině cítil z kluků nadšení, bojovnost do poslední chvíle, byť to nedopadlo dobře,“ dodal.

Adamský má do týmu přinést uklidnění, zkušenosti a pracovitost. V 39 letech patří do skupiny Prospalových bojovníků, kteří mají zbytek unylého mužstva povzbudit, nebo i seřvat. S trenérem Prospalem je dohodnutý, že zatím krátkodobě vypomůže.

A ačkoliv je zvyklý hrát spíše na opačném pólu tabulky a vyhrávat zápasy, přichází, aby vnesl klid do kabiny a pomohl zvrátit současné trápení.

Martin Adamský z Třince se raduje z vítězství v hokejové extralize.

„Pár krizí už jsem si zažil, moc dobře si pamatuji sezonu 2011/12 po titulu, kdy jsme v Třinci hráli na dvanáctém místě. Já to na těch klucích vidím, bohužel ta krize tu je. Ale pokud budeme pracovat a půjdeme do brány, tak věřím tomu, že se nějaký bod uhraje,“ burcuje Martin Adamský.

Hokej prožívá intenzivně stejně jako kouč Prospal, který je sám velký hecíř a neumí prohrávat. Podaří se oběma nepříznivou situaci otočit? „Venca si něčím prošel a já jsem klukům na střídačce říkal, že nemáme v uvozovkách co ztratit. Ať si psychicky odpočinou od toho nezdaru, který se děje. Musíme zvednout hlavu a táhnout za jeden provaz,“ uzavřel.