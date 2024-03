Neměli jsme Litvínov nechat ve hře, ví dobře brněnský kouč

V neděli ho už potřetí v řadě nedokázali překonat víc než jednou, potřetí s touto chabou produkcí nezvládli urvat vítězství a po prohře 1:2 v prodloužení jsou na hraně vyřazení. Mečbol za stavu 3:2 na zápasy si k úterní bitvě číslo šest, která se odehraje na severu Čech, veze Litvínov.

Chybně jsem si lehnul, litoval obránce Ščotka Do čtvrtfinále opět naskočil po odpykání třízápasového trestu, odehrál solidní utkání, v klíčovém okamžiku v prodloužení se ale nerozhodl dobře. Brněnský obránce Jan Ščotka si vyčítal, že při vítězné akci litvínovského útočníka Nicolase Hlavy šel zbytečně na led, aby bránil případnou přihrávku, a uvolnil tak soupeři cestu ke gólové střele. „Celou sezonu jsem nelehnul, teď ano. Myslel jsem, že Hlava bude nahrávat. Samozřejmě si to vyčítám, musím to řešit líp,“ přiznal Ščotka novinářům. Do utkání prý šel proto, že už dvakrát v sezoně pykal distancem za tvrdé zákroky, opatrněji. „Řekl jsem si, že se budu vyhýbat zákrokům ve středu hřiště, abych nebyl vylučovaný a pomohl klukům na ledě,“ podotkl.

„Možná se hostujícímu týmu hraje lehčeji, že se nemusí tolik tlačit do útoku. Hraje líp odzadu, koncentrovaněji. Já nevím, jestli domácí prostředí v téhle sérii hraje roli. Nevidím v tom rozdíl,“ pokrčil brněnský trenér Jaroslav Modrý rameny nad bilancí, která je i v soutěži tak nevyzpytatelné, jakou je play off, hodně nezvyklá. Domácí tým ve čtvrtfinále mezi Brnem a Litvínovem ještě nevyhrál.

Že se to potvrdí i v neděli v Brně, se rozhodlo v 10. minutě prodloužení. Litvínovský útočník Nicolas Hlava, který pak po utkání přiznal, že se od začátku duelu necítil dobře a pomohlo mu až vyjmutí z hvězdného útoku s bratry Kašovými, zakončil brejk dvou hráčů proti jednomu přesnou ranou k tyči.

„Nešly mi nohy, drhlo mi to. Až postupně jsem se do toho dostával. V prodloužení jsem jedno střídání vynechal, byl jsem tedy odpočinutý. Řekl jsem si, že by mohl přijít moment, kdy to vyjde, a jsem rád, že opravdu přišel,“ pověděl upřímně hrdina dlouhého zápasu.

Kometě nebylo nic platné, že ze tlak. Prosadil se jen Steve Moses v první třetině. „Tu jsme měli fantastickou, vytvořili jsme si plno šancí, akorát jsme neodskočili na víc než na 1:0. Kluci hráli dobře. Litvínov se pak vrátil do zápasu využitou přesilovkou, kterou vyrovnal.

V prodloužení jsme měli spoustu šancí, Litvínov taky, tam to může dopadnout tak i tak. Naše chyba byla, že jsme Litvínov nechali tak dlouho v zápase. Je to oportunistický tým, čeká na šanci, a když ji dostane, počíná si šikovně. Klobouk dolů před ním,“ hodnotil zápas Modrý.

9 gólů dali hráči Komety ve čtvrtfinále ve dvou utkáních venku 3 góly dokázali dát ve třech zápasech na domácím ledě

Kometu podruhé v sérii přišlo draho vyloučení útočníka Kristiána Pospíšila za nedovolený zákrok v útočném pásmu. Pospíšil měl „blikanec“ už ve třetím utkání, kdy pykal za svůj výstřelek, ve čtvrté partii to sice odčinil gólem a pak prstem před ústy naznačoval, že mají jeho kritici mlčet.

V neděli už zase přihlížel gólu soupeře z trestné lavice. O to hůř pro Kometu bylo, že se jednalo o jedinou trefu soupeře v normální hrací době, a tedy o vyrovnání na 1:1.

„Nevyčtu mu to. Vyčítal bych to někomu jinému, což si nechám pro sebe. Nevinná akce, on je naražený od jednoho hráče, druhý se tam připlete a skončí to, jak to skončilo,“ povzdechl si Modrý, který do utkání už mohl po disciplinárním trestu poslat obránce Jana Ščotku, pro zranění mu ale vypadl další zadák Marek Ďaloga.