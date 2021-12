Dělba bodů je ale asi spravedlivá, řekl karlovarský asistent Mariška

Spokojenost byla i na karlovarské straně. Není divu, Energie po první třetině prohrávala 0:2. „Takový špatný vstup do utkání jsme neměli hodně dlouho,“ marně vzpomínal karlovarský útočník Jakub Flek. Právě on v polovině zápasu dal první gól Energie.

„Vůbec jsme neměli pohyb, nevím, čím to bylo. Všichni jsme stáli, jen jsme koukali jeden po druhém, co s tím kdo udělá. Nikdo nebruslil, nikdo nechtěl puk,“ doplnil karlovarský útočník.

„Začali jsme hrát až ve druhé třetině po inkasovaném gólu. Dali jsme Spartě luxusní náskok, neměli vůbec dobrý pohyb, nehráli dobře do obrany, prohrávali souboje. Až druhá branka nás trošku probudila, ale když se podařilo dát kontaktní gól, tak jsme vzápětí udělali nesmyslnou chybu, kterou soupeř okamžitě trestal,“ posteskl si karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška.

Z 2:4 po druhé třetině se ovšem Vary odrazily a dokázaly se do zápasu vrátit a vyrovnat. „Jsem velmi rád, že jsme ve třetí třetině ukázali sílu týmu, že jsme nic nepoložili a urvali aspoň bodík. Škoda prodloužení, stala se tam chyba, ale bez nich by nepadaly góly. Jsme rádi aspoň za ten bod, po vývoji utkání je pro nás zlatý,“ přiznal Jakub Flek.

„Jsem rád, že tým pracoval dál a věřil, že si na body může sáhnout. Byli jsme odměněni ve třetí části. V prodloužení jsme měli šance, které jsme nevyužili, a po další chybě ztratili druhý bod. Dělba bodů je ale asi spravedlivá,“ doplnil Tomáš Mariška.

Hrálo se nahoru dolů, ofenzivní hokej s řadou nevyužitých brankových příležitostí na obou stranách. „Byla to trochu divočina. Takový hokej mě baví, je to atraktivnější jak pro diváky, tak i pro nás. Je zábavnější, když se hraje rychle z jedné strany na druhou,“ dodal Flek.

Ovšem trenéři z toho neměli stejný pocit, obrany na obou stranách jako by neexistovaly.

„Nevím, jestli to je lehkovážnější, nebo nám chybí klíčoví hráči v ofenzivě,“ hledá vysvětlení kouč Sparty Josef Jandač. Ten v prodloužení nasadil ve třech trojicích devět hráčů, mezi nimiž byl jediný obránce. „Není to tradice, ale je to dané tím, že nám chybí obránci, a ti, co hráli už v poslední třetině, neměli sílu,“ dodal Jandač.

V pátek hraje Energie západočeské derby v Plzni a v neděli přivítá, pro změnu v podkrušnohorském derby, Litvínov.