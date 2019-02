Plivnout na hokejku. I díky rituálu Ordoš znovu střílí góly

Teď už je mladému hokejistovi hej, horší to bylo v první polovině základní části extraligy. Střelecky se mu vůbec nedařilo, šance měl, ale ne a ne dát gól. Klesl do čtvrté lajny, hrál i za farmářské Benátky. „Naštěstí jsme pořád byli na čele ligy, o to jsem to měl lehčí. Horší by bylo, kdybych nedával góly a ještě jsme prohrávali,“ uvažuje.

První trefy se po takřka nekonečném čekání dočkal až 26. prosince v Chomutově. Od té doby jich má liberecký talent na kontě už šest a v klubovém bodování se dere vzhůru. „Čekal jsem hodně dlouho, o to víc si teď vážím každého gólu. Je mi jedno, komu ho dám a jak padne. Doufám, že střelecké trápení je definitivně pryč,“ věří rodák z Ústí nad Labem.

Za jeho obrozením stojí i zvláštní rituál. Před vánočním zápasem v Chomutově mu asistent trenéra Patrik Augusta plivl na hokejku - a Ordoš dal první gól v sezoně. „Od té doby to dělá před každým utkáním a funguje to,“ směje se Ordoš.

Plivací rituál nechyběl ani před nedělním domácím duelem opět proti Chomutovu, v němž dal Ordoš hned dva góly. Oba v první třetině - první po přihrávce před odkrytou branku, druhý po individuální akci. Jeho místo je nyní na pravém křídle třetího libereckého útoku, kde má za parťáky zkušené forvardy Jelínka a Krenželoka. „Sedí nám to, občas jsme spolu hrávali i v minulé sezoně. Připravují mi góly,“ těší Ordoše.

Do konce základní části zbývá ještě deset zápasů, liberecký útočník si však uvědomuje, že hned ten další bude možná klíčový. „V příštím zápase jedeme po reprezentační pauze do Třince a tam se asi bude rozhodovat.“ Liberec nyní vede extraligu o čtyři body právě před Třincem. „O Prezidentském poháru se ještě bavit nechci, hlavně musíme vyhrávat každý zápas - je jedno jak: jestli 1:0 v Pardubicích nebo 7:2 s Chomutovem,“ říká Jan Ordoš.