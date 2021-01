Na led pardubických hokejistů míří Boleslav. I s Claireauxem

Středočeši jsou v tabulce na třetím místě, mají třiapadesát bodů, stejně jako druhá Sparta, a jejich forma je ohromná. Byť Boleslav naposledy prohrála 0:1 ve Zlíně, v dalších dvou zápasech předtím vynulovala Liberec (2:0) a Kometu (3:0). Celkem do neděle strážila sérii čtyř výher.

Stejně tak Dynamo, to zvládlo dokonce dvojnásobný počet utkání za sebou. Po osmi výhrách v řadě však přišla prohra ve venkovním derby s Hradcem 2:3 a šňůra se přetrhla.

Pardubice nebyly horším soupeřem, nicméně nevyužívaly přesilovky. Dostaly gól ve dvou ze čtyř oslabení, a když se k tomu přičte ještě inkasovaná branka ve vlastní přesilovce... Obránce Marek Ďaloga z toho byl na pozápasové tiskové konferenci viditelně otrávený.

„Měli jsme výborný nástup do utkání, ale body nám nepřinesl. Škoda,“ hodnotil stroze. „Z obou stran to byl dobrý zápas, ale prostě vyhrává ten, kdo dá víc gólů,“ dodal Ďaloga.

Jeho tým musel v derby neustále dotahovat, poprvé prohrával v poslední minutě první třetiny, když Hradec vytěžil brejk rychlíka Jordanna Perreta v oslabení.

„Máme taktéž rychlé hráče, v tomhle to bylo vyrovnané. Bohužel jsme ale udělali chybu a za ty se dneska platí,“ mrzelo Ďalogu.

Jednatřicetiletý Slovák byl u druhého pardubického gólu. Ve 34. minutě odehrál parádní střídání a dorážkou jeho střely uklidil puk do sítě Denis Kusý, bylo to však „pouze“ vyrovnání na 2:2 poté, co Hradec využil další pardubické chyby. V přesilovce Mountfieldu ujeli Jakub Lev s Kevinem Klímou sami na brankáře a puk skončil v prázdné bráně.

„Hradec využil dvě přesilovky, špatně jsme si pokryli hráče a inkasovali. My jsme měli stejné možnosti, ale nevyužili jsme je. To rozhodlo,“ opakoval Ďaloga.

Dnešní soupeři spolu naposledy hráli v listopadu. Ve dvaadvacátém kole uspěli Bruslaři na domácím ledě 3:2, v bráně Dynama tehdy poprvé stál Dan Vladař. V lize se teprve rozkoukával a po první třetině domácím dovolil vedení 3:0.

Za Pardubice ještě hrál Valentin Claireaux, který zde ovšem na Vánoce skončil a zamířil právě do Mladé Boleslavi.