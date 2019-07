Místo Sparty za Jágrem. Réway bude bojovat o místo na Kladně

„Máme o něj zájem, jednáme spolu,“ připustil tiskový mluvčí kladenského klubu Vít Heral. Víc oficiálních informací však v tuto chvíli není k dispozici. Včetně upřesnění termínu, kdy se Réway poprvé objeví s týmem na ledě.

Někdejší velký talent slovenského hokeje měl přitom původně namířeno do Sparty, odkud před lety neodešel v nejlepším. I tam měl přesvědčovat trenéra Uwe Kruppa na zkoušce, nakonec však z ní sešlo.

Pro Kladno, které si nemůže dovolit drahá jména, by však Réway mohl být zajímavou posilou. Navzdory faktu, že se po vleklých zdravotních obtížích pořád nedokázal vrátit do původní formy. Neoslnil v KHL, kde zkoušel štěstí v dresu Slovanu Bratislava, v uplynulé sezoně odehrál dva duely v druholigovém slovenském celku Dolní Kubín a dalších deset ve švédském Tingsryds.

Teprve nyní by však mohl být definitivně v pořádku a naplno skočit do zátěže. Absolvuje kompletní letní přípravný program. Teoreticky by mohl nastupovat na levém křídle Jágrovy formace, kde by měl centra hrát David Stach, jenž dal Kladnu přednost před Spartou, kde měl už podepsaný kontrakt.