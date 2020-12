Konec roku v extralize žhaví hvězdný přestup: Zámorský se stěhuje do Komety

Už dřív v minulosti měl Petr Zámorský k angažmá v Kometě blízko, nikdy k němu ale nedošlo. To se změní na přelomu roku, kdy do Brna zamíří. Za hradecký Mountfield už nenastoupil ve středečním zápase 31. kola v Olomouci, kde Východočeši vybojovali výhru 3:2 po samostatných nájezdech.

Redakci iDNES.cz přestup potvrdily dva zdroje z blízkosti hráče a brněnského klubu.

Kometa se do svého kádru kvůli nevydařené první polovině sezony pokouší dostat co nejvíc zkušeností. Vedle Zámorského ji posílí také její bývalý útočník Vojtěch Němec, jehož sezona začala v druholigovém Znojmě a po zranění se rozehrával v prvoligové Třebíči. Tam má vyřízeny střídavé starty až do 4. ledna, trénuje však už v Brně.

Po středeční výhře ve Vítkovicích zakončí Kometa rok 2020 na 9. místě extraligy, což zaostává za jejími ambicemi.

Zámorský v probíhající sezoně za Hradec odehrál 22 zápasů, dal v nich tři góly a přidal šest asistencí. V hodnocení +/- má šest záporných bodů. Je vítězem extraligy se Zlínem, v nejvyšší soutěži nastupoval vedle Zlína a Hradce také za Spartu.

V roce 2019 si zahrál na mistrovství světa, a zakončil tak svoji nejlepší sezonu, v níž byl nejlépe bodujícím obráncem extraligy (10+28) a zaznamenal nejvíc asistencí z pozice zadáka.