Po Finsku extraliga? Hronek moc nevěřil, ale nesrovnalosti se vyjasnily

Hned v pondělí ale s mužstvem vyrazil do Ostravy. A tam vyčkával, zda bude mít v pořádku testy na covid-19.

„Čekali jsme na potvrzení ze svazu, zda může hrát, protože tam byly nějaké nesrovnalosti s testem z Finska. Ale vyšlo to,“ uvedl asistent hradeckého trenéra David Kočí po prohře 1:2.

„Šlo o to, jestli mám dostatečné protilátky,“ uvedl Filip Hronek, který je v Hradci Králové dočasně, než se vrátí do Detroitu.

Filip Hronek v reprezentačním dresu na turnaji Karjala v Helsinkách.

Přiznal, že moc nepočítal, že nastoupí. „Naštěstí se to povedlo, protože by mě mrzelo, kdybych sem jel tři hodiny a pak nehrál.“

V národním týmu jste byl hodně vytížený. K tomu cestování. Nechyběly vám síly?

První dvě třetiny byly slušné, šlo to, ale ve třetí mi už síly docházely.

Nebylo divu, když jste odehrál téměř dvacet tří minut...

Jsem tady ale od toho, abych hrál, abych pomohl týmu.

Už ve třetí minutě jste na ledě Vítkovic vedli. Proč jste nepřidali další branky?

Nedodržovali jsme to, co jsme chtěli hrát, herní plán, jaký jsme měli nachystaný. Od druhé třetiny jsme s tím měli problém.

Ve třetí třetině vás rozhodčí vyloučil za nesportovní chování. Pak jste se mu omlouval?

Ano. Jsem rád, že omluvu přijal. Něco jsem mu řekl, ale co, neprozradím.

Co říkáte nynějšímu rychlému tempu zápasů?

Je to fajn. Aspoň se do toho po té pauze zase rychle dostaneme. Úterý budeme mít na to, abychom si odpočinuli, dáme si krátký trénink a půjdeme do utkání.

Znovu proti Vítkovicím, byť tentokrát doma. Co musíte změnit?

Naším úkolem je celkově hru zlepšit a vrátit jim porážku.

Oporou Vítkovic je obránce Roman Polák, jehož jste zažil v NHL. Jak na něj vzpomínáte?

Tady hrál trochu jinak. Ale stále hraje tvrdě a důrazně. K tomu se však více zapojuje do útoku. Dal i hezký gól, ale bohužel do špatné brány.