Nejdřív nadávky, pak úleva. Plzeňský Pavlát v Třinci udržel nulu

„Spíš jsem si myslel, že je to gól. Jak já jsem nadával... Ale přiklonilo se k nám štěstí,“ oddychl si dvaadvacetiletý Pavlát po cenné výhře 1:0 ve 47. kole extraligy.

Mohl si připsat první nulu v sezoně, jenže ve druhé třetině musel kvůli rozbité helmě na dvě minuty přepustit místo kolegovi Svobodovi. Čisté konto tak nezapíše.

Mrzí vás to? Předvedl jste parádní výkon.

Vůbec. Tohle pro mě nic neznamená, jsme rádi za tři body, já jsem za ně moc šťastný. Míra (Svoboda) to tam chvíli perfektně podržel, připsal si jeden těžký zákrok.

Další obránce Holý, který z brankové čáry posunul puk zpět pod Svobodova záda.

I tom jsem pak viděl na kostce. Trošku mi zatrnulo, ale Honza ukázal perfektní obranný zákrok.

Co se vám vlastně stalo s přilbou?

Vyhákla se mi tam guma a praskla. Kuba Vais (kustod Plzně) mi to naštěstí stihl opravit, provizorně jsem dochytal druhou třetinu a na třetí už bylo všechno v pořádku. Ale nic příjemného to na střídačce samozřejmě nebylo.

Třinec doma neprohrál od 12. prosince, tehdy jste tu slavili také vy. Jak těžký to byl duel?

Připadalo mi to už skoro jako v play off, rozhodl jediný gól. Měli jsme tam spoustu výborných bloků, ubojovali jsme si to sami. A kluci parádně zvládali oslabení, bylo tam sebeobětování, hodně zblokovaných střel. Celkově jsme se snažili soupeře nepouštět moc do šancí. Jsem rád, že to vyšlo.

Už jste se vyhrabali z nepovedeného vstupu do nového roku?

Na každý tým přijde v sezoně nějaký výpadek. Kdybychom ho neměli, hrajeme o první místo. Doufám, že je ta černá série už za námi a půjdeme zase na nějakou vítěznou vlnu. Ale musíme dál makat na trénincích na sto procent, nepolevovat.

Všiml jste si oslav, které Třinec připravil pro Martina Růžičku za překonaný klubový rekord v produktivitě?

Jistě. Je to výjimečný hráč a vždycky je super takového borce porazit. A taky takový tým, jako je Třinec.

Po úterním domácím duelu s Olomoucí přijdete o klíčového obránce Čerešňáka, který odletí na olympijské hry. Bude to citelná ztráta?

Určitě veliká, Čero nám bude chybět. Ale musíme se s tím popasovat. Doufám, že ho nahradíme, že jeho roli někdo převezme.