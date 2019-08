Štich poznává hokejový Litvínov. Budu to mydlit, slibuje

„Myslím, že tady to bude něco úplně jiného, Litvínov to má postavené tak, že peníze budou chodit a budu se moct soustředit jen na hokej. Ono to není jen o tom čase, co strávíte na zimáku. Když jste v klidu, lépe spíte, lépe si užíváte odpoledne, máte čistou hlavu a můžete se soustředit jen na hezké věci,“ říká hokejový tvrďák Štich.



Jaká byla atmosféra v Chomutově v posledních měsících, když klub hráčům neplatil a blížil se jeho pád z extraligy?

Každý si myslí, že hokejisti mají vyděláno na tři čtyři roky dopředu, ale máte hypotéky, bydlení, jeden byt tady, druhý na pronájmu někde jinde. Musíte platit finančák, DPH. Kdybych říkal, že jsme to v kabině neřešili, tak bych lhal. Jeden dva měsíce zvládnete, ale když nevidíte čtyři pět měsíců výplatu, hokej je bohužel až druhořadý. Musíte přemýšlet, abyste měl kde bydlet, aby nepřišla exekuce, abyste měl za co jíst.

S vámi je Chomutov finančně vyrovnaný?

Za sebe musím říct, že jsem s nimi vyrovnaný. Rozešli jsme se a už nic nemusím řešit a tahat se po soudech. Byla to dlouhá cesta, ale mám to štěstí, že to mám vyřešené, na rozdíl od devadesáti procent hráčů, kteří to vyřešené nemají.

Jak se zrodil váš přestup do Litvínova?

Začalo to už minulý rok, když jsem podepsal Chomutovu. Dva týdny poté mi volal Jirka Šlégr (předseda představenstva a zároveň trenér Litvínova), že by měl zájem. A teď na jaře se to jednání obnovilo, asi jsem se mu hodil typově.

Řekl vám Jiří Šlégr, co po vás bude chtít?

Řekl mi, že mě nebude měnit, že potřebuje silového hráče, který to bude mydlit před brankou, samozřejmě čistě. A když bude potřeba, tak abych se zastal klíčových hráčů. Není to o tom hned shazovat rukavice, jde o to, aby protihráči měli vůči nám respekt, a když to bude potřeba, tak samozřejmě i ty rukavice shodit. Ale to je až poslední možnost. Je fakt, že takový hráč je v týmu potřebný, hlavně v play off, kdy je těch situací víc.

Vy už ale nepůsobíte tak nervózně jako dřív, kdy jste se nechal snadno vyprovokovat a vzteky štípal hokejku o branku.

Myslím, že mi hlavně pomohl rok na Kladně. Hodně mi dal kouč Hořava, chtěl po mně hokej, který od té doby hraju, tam nastal asi ten zlom v té mojí naštvanosti. Byly chvíle, že jsem se kolikrát úplně vypnul. Během angažmá v Kladně se to změnilo a od té doby víc přemýšlím, než něco udělám.

Před dvěma lety v baráži vás tvrdým zákrokem vyřadil ze hry Michal Trávníček, váš nynější spoluhráč. Vyříkali jste si to?

Tráva vyznává tvrdou hru, já taky, byl to normální zákrok, není to o tom, že bych se s ním teď nebavil a vyčítal mu, že mám od té doby stehy na oku. Vůbec ne. Je to hokej a to k tomu patří, vůbec jsme se o tom nebavili.

Vy jste s litvínovským týmem neabsolvoval hrubou část letní přípravy, protože jste měl dlouhou sezonu v Chomutově, není to pro vás problém?

Já skončil o měsíc později než kluci tady, hrubou letní přípravu jsem si udělal sám a pak jsem se k týmu připojil. Je to pro mě i lepší, potřebuju trochu něco jiného, takže jsem rád, že mi tady vyšli vstříc. Jsem rád, že jsem pak s týmem absolvoval soustředění, kde jsme se lépe poznali, parta je tady skvělá. Nikdo si tu na nic nehraje, nepovyšuje se nad ostatní. Jestli to tak půjde dál, věřím, že sezona se může povést.

Jaké budou ambice Litvínova v extraligové sezoně?

Každý rok jsou pro každé mužstvo ty nejvyšší a záleží na tom, jak se to chytne za pačesy, jak to dáme dohromady. Ale cíl je vždy zvednout nad hlavu pohár.