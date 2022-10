Devět porážek v řadě? Krásný test! tvrdí Modrý. Přišel o Gulaše a Hrachovinu

Oba hráči odstoupili v průběhu třetí třetiny. „Hrášek dokleknul k tyčce, přijel na střídačku a říkal, že má problém s kolenem. Nešlo o žádný zákrok protihráče,“ líčil Modrý, co se stalo brankářské jedničce.

Gulaš, se 13 body (8+5) nejproduktivnější hráč Motoru, se zranil o hrazení. Museli ho podpírat, když mířil na ošetřovnu. „Dojížděl protihráče a narazil do mantinelu nohama,“ popsal trenér ztrátu lídra. O jak vážná zranění půjde, ukáží až další vyšetření.

Kladno vyhrálo díky dvěma využitým přesilovým hrám a Motor poslalo místo sebe na předposlední místo tabulky. „Utkání jsme nezvládli, je tam pár aspektů proč. Hlavně speciální týmy. Naše přesilovka nebyla efektivní, v našem oslabení jsme inkasovali dva góly, což nás stálo utkání. Oba týmy se chtěly dostat ze špatné situace, Kladnu se to povedlo, nám ne,“ litoval kouč Českých Budějovic.

Hrozivá série devíti porážek ho o energii nepřipravila. „Není to pro mě nepříjemné, je to krásný test, teď se o sobě učím. Taky o mých hráčích, o naší organizaci, jak se postavíme k té situaci,“ povídal Modrý po zápase. „Beru to jako výzvu. Zítra je nový den, budu se snažit být lepší. A nachystat tým, aby byl připraven hrát, jak nejlíp umí. Není k tomu co říct, je to sport, je to nahoru dolů. Tohle tedy trvá déle dolů, ale nedá nic dělat. Aspoň poznáme, jaký máme charakter, jak jsme pracovití, jak dokážeme najít cestu zpátky k vítězství.“

Motor vyhrál naposledy 20. září nad posledním Litvínovem, od té doby ani jedno vítězné ťuk. Ovšem čtyři poslední porážky byly o gól. „Každý musí něco přinést na stůl, abychom měli úspěch. Tahle soutěž není jednoduchá, jsou tu týmy, které mají tradici, hrdost, výborné hokejisty. A musíš najít cestu, jak proti nim bojovat, najít si svoji identitu. Máme plno kluků, kteří se nám pořád schovávají. Stále nemáme dost, abychom přesunuli váhu na naši stranu.“

Třeba mužstvo pozvedne i čtyřicetiletý Tomáš Čachotský, vypůjčený z prvoligové Jihlavy. V úterý za Motor naskočil poprvé v lajně veteránů s Gulašem a Pechem. „Přijel profík, připravený, dělal si svoji práci, byl vynikající. S takovými kluky je radost pracovat. Není náhoda, že hraje tak dlouho hokej. Uvidíme, jaké budou možnosti Jihlavy, rádi bychom, kdyby pokračoval.“

Děsivou šňůru porážek zkusí České Budějovice useknout ve čtvrtek doma s Plzní.