Zrychlit a bránit! Věhlasný kouč Hanlon cepuje znojemské Orly

„Nebylo dost času naučit se všechny věci, které do nás kouč potřeboval napumpovat. Byli jsme na ledě hodinu a půl a lítali ve velkém tempu, ale taky jsme dvacet minut stáli u tabule a poslouchali jeho pokyny,“ ohlíží se za začátky spolupráce Vojtěch Němec, útočník Znojma.

Pro český hokej je mimořádná; ještě v něm nepůsobil kouč s tak bohatou vizitkou od NHL po reprezentační výběry na mistrovství světa.

„Do minulé sezony u nás byl trenérem Mirek Fryčer, velká legenda. Teď máme (s Hanlonem) další výbornou možnost učit se. Čeští kouči jezdí do zahraničí na stáže a my ji máme přímo u nás. Učíme se každým tréninkem,“ hlásí jeden z Hanlonových asistentů, Tomáš Jakeš.

Co měl čtyřiašedesátiletý Kanaďan ve svých prvních dnech na jihu Moravy nejvíc na srdci?

„Přinesl s sebou typický kanadský styl,“ míní Němec. „Chce velkou zodpovědnost do defenzivy a rychlost. Všechno chce honem. Denně nám opakuje, že chce, abychom byli nejrychlejším týmem v lize, čemuž uzpůsobuje všechno. Zároveň říká, že do Česka šel proto, že se mu líbí česká chytrost, že do toho nemlátíme za každou cenu, takže o tuto chytrost nemíní přijít. Proto chce eliminovat chyby a zrychlit,“ podotkl extraligový mistr s Kometou Brno.

Pod Hanlonem mají za sebou Orli zatím tři zápasy a na kontě jednu výhru v prodloužení a dvě prohry. Kanadský matador z výsledků nedělá velké závěry, na mušce má v této fázi sezony hlavně zlepšování.

„K čemu vám je upachtěné vítězství 2:1, když víte, že máte díry v obraně a nefunguje vám přesilovka. Budeme stavět mužstvo pro play off a pracovat na tom, aby hráči měli prostor zlepšovat se. Pak bude silný i tým a já budu spokojený,“ hlásá.

Tento týden má času na práci o něco víc, než čekal. Orlům odpadl páteční zápas proti Innsbrucku pro onemocnění v kádru soupeře. Nastoupí až v neděli doma proti Bolzanu.

Vzdor prohrám optimismus

Do nového prostředí Hanlon hodlá zapadnout i tím, že se naučí aspoň trochu česky. V rozhovoru pro klubový web už stačil pobavit historkou, jak si šel ve Znojmě koupit cukr, ale domů si kvůli jazykové bariéře donesl jiný typ, než potřeboval.

Přešel to s úsměvem. Podobně pozvolně očekává i zvykání týmu na jeho taktické požadavky a nové tréninkové metody.

„Hráči mají správný přístup a jsou velmi trpěliví. Jsem nadšený. Opravujeme hodně drobných věcí v tréninku, dost zvyklostí, návyků. Nějaký čas to zabere,“ vypráví.

Své si našel i v minulé prohře 0:2 v Klagenfurtu. „Skvělý výkon podal náš brankář a od červené čáry do obrany jsme hráli opravdu výborně. Chápu, že lidé chtějí góly a řeší, proč jich aktuálně dáváme málo. Ale to mě neznervózňuje. Vím, že máme rozdílové hráče, kteří jsou schopní branky dát, a jejich čas přijde,“ tvrdí přesvědčivě.

Oproti Fryčerovi, který v přípravě nechával velký prostor asistentům, Hanlon vede jak hlavní část tréninků, tak zápasy. „Informace dostaneme na celý týden. Co budeme dělat, na jaké zóny se zaměříme, co nás čeká za drily. Glen si vezme hlavní část, kterou zaštiťuje, my asistenti máme svoje dodělávky,“ popisuje Jakeš nový režim u Orlů.

S takovým entuziasmem je Hanlona všude plno. „Na tréninku nám dá hodně úkolů, před zápasem vletí do šatny jako hurikán a začne povzbuzovat. Vylítne jako čertík z krabičky. Pak začne zápas a on koučuje,“ líčí Němec s úsměvem.