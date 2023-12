Vítkovičtí hokejisté vyrážejí k boji v Lize mistrů, vyzvou Rapperswil

První zápas se hraje v úterý večer ve Švýcarsku, odveta je na programu příští úterý v Ostravě (18.00). Do semifinále Ligy mistrů postoupí celek, který dá v obou zápasech více gólů, Ostravané tak hrají v Rapperswilu o co nejlepší pozici pro domácí odvetu.

„Čekáme velice kvalitního soupeře,“ prohlásil kouč Vítkovic Pavel Trnka. „Švýcarský hokej je postavený na bruslení. Když to řeknu jednoduše, bude to fičák.“

Na čtvrtfinále evropské soutěže se Vítkovičtí naladili nedělní vysokou výhrou 6:2 nad Litvínovem. Uťali tak sedmizápasovou sérii bez vítězství, na zisk tří bodů čekali déle než měsíc. V extraligové tabulce jim patří dvanácté místo, třinácté Kladno má shodně 22 bodů a poslední Mladá Boleslav o čtyři méně. Ovšem ani Rapperswil si v nejvyšší švýcarské soutěži nevede skvostně, s 27 body je předposlední.

V osmifinále CHL Vítkovičtí přešli přes finské Lahti Pelicans po kontumační výhře 3:0 v Lahti a domácí remíze 1:1. S Rapperswilem se utkali již v základní části soutěže, na soupeřově ledě vyhráli 4:1.

„Hráči jsou natěšení. My jsme si něco nastavili, chceme výkony navazovat,“ zmínil Trnka pozitivní nastavení týmu po nedělní výhře. „Samozřejmě je to jiná soutěž než naše domácí, ale do každého zápasu jdeme s tím, že chceme být úspěšní, chceme vítězit. To je naše nastavení a s tím jsme šli do těch předchozích zápasů v Lize mistrů.“

Vítkovičtí se musí obejít bez nyní už bývalé hvězdy týmu, amerického střelce Petera Muellera. Ten se rozhodl v ostravském angažmá nepokračovat a rozvázal s klubem smlouvu. Trenéři postrádají rovněž trojici zraněných útočníků Petra Chlána, Jakuba Kotalu a Valentina Claireauxe. V neděli týmu výrazně pomohl gólem a dvěma asistencemi Martin Dočekal, dnes se jeho start očekávat nedá, zítra by totiž chyběl své mateřské prvoligové Třebíči v utkání proti béčku Pardubic.

Rapperswil bude spoléhat mimo jiné i na zkušené české útočníky – Romana Červenku a Martina Frka, na soupisce švýcarského klubu je také 22letý centr Petr Čajka.

K prvnímu čtvrtfinále vyrazili Vítkovičtí letadlem až v úterý, úvodní buly padne v 19.45.