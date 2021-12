Radil pomohl v Kontinentální lize Rize gólovou asistencí k obratu

Sestavy:

J. Hudáček (Vitols) – Čukste, Zile, Tumanovs, Scarlett, Freibergs, Ozolš – L. Darzinš (C), Jelisejevs, Lorito – J. Karjalainen, Radil (A), Červený – Karsums, Švanenbergs, Chisamutdinov – Shinkaruk, Skvorcovs, Buncis – Meija (A).

Sestavy:

J. Smith (42.–45. P. O'Brien) – Sproul, Chelios, Fram, Joe, D. Osipov, T. Schultz, Jen – Riche, Yip (C), Tyler Wong (A) – S. Foo (A), Lockhart, P. Foo – C. Kane, Werek, M. Abramov – C. Čang, Yan, Ying.