Gólman Will ničil soupeře, Češi vymysleli i vítězný gól Čeljabinsku

Devětadvacetiletý Will byl na ledě Amuru v mnohem větší permanenci než jeho protějšek Jevgenij Alikin, na něhož šlo jen 18 střel. V utkání, do něhož zasáhlo sedm českých hokejistů, zaznamenal Will první čisté konto v sezoně a pomohl druhému týmu Východní konference k třetí výhře za sebou.

Sedlák skóroval v 18. minutě v oslabení bekhendovým blafákem a připsal si pátý gól v sezoně, čímž se osamostatnil v čele nejlepších českých střelců. Hyka je zase s 12 body (2+10) nejproduktivnějším Čechem v soutěži. První porážku Chabarovsku po třech výhrách zpečetil ve 46. minutě v přesilovce Nikita Těrtyšnyj.

Ak Bars Kazaň : Metallurg Magnitogorsk 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Neftěchimik Nižněkamsk : HC Dinamo Minsk 0:0 (-:-, -:-, -:-)