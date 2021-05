Evropský finiš. Dosáhne Juventus na Ligu mistrů? A kdo vyhraje ve Španělsku?

Elitní evropské ligové soutěže končí o týden dřív než například Fortuna liga, ale jen proto, že se v nich hraje baráž o záchranu či play off o postup.

Anglie boj o Ligu mistrů i další poháry

Premier League ovládly kluby z Manchesteru, k čemuž to směřovalo už několik týdnů. City je šampionem, United má jistou druhou příčku.

Na zbývající dvě místa, která znamenají také účast v Champions League, jsou tři kandidáti: Chelsea má o bod víc než obhájce titulu Liverpool a Leicester. Chelsea navíc dostane ještě jednu šanci a to příští víkend ve finále Ligy mistrů proti City.

Chelsea v neděli v posledním dějství hraje na Aston Ville, Leicester hostí Tottenham a Liverpool má doma Crystal Palace. Při rovnosti bodů rozhoduje rozdíl skóre.

Liverpool má momentálně +24, Chelsea +23 a Leicester +20. Pokud tedy vyhraje Chelsea i Liverpool, udrží si postavení mezi nejlepší čtyřkou. Leicester potřebuje jejich zaváhání, případně drtivé vítězství.

Kdo ze čtyřky vypadne, zahraje si Evropskou ligu. Do ní má blízko West Ham United, doma proti Southamptonu mu stačí bod. Má to na dosah.

Na jeho porážku čeká Tottenham, který ztrácí tři body, ale má o devět branek lepší rozdíl skóre.

Na West Ham se může dotáhnout i Everton, ale ten má zase skóre výrazně horší než West Ham - o osm branek -, navíc hraje na City.

Spíš se tak hraje o sedmou příčku, která znamená účast v Konferenční lize. Šanci má i devátý Arsenal. Na Everton a Tottenham ztrácí bod, ale doma hraje s Brightonem. Takže mu stačí, aby konkurenti nevyhráli, což vzhledem k tomu, že Tottenham hraje na Leicesteru a Everton na City, je celkem reálné.

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Manchester City 37 26 5 6 78:32 83 2. Manchester United 37 20 11 6 71:43 71 3. Chelsea 37 19 10 8 57:34 67 4. Liverpool 37 19 9 9 66:42 66 5. Leicester 37 20 6 11 66:46 66 6. West Ham United 37 18 8 11 59:47 62 7. Tottenham 37 17 8 12 64:43 59 8. Everton 37 17 8 12 47:43 59 9. Arsenal 37 17 7 13 53:39 58 10. Leeds 37 17 5 15 59:53 56 11. Aston Villa 37 15 7 15 53:45 52 12. Wolverhampton 37 12 9 16 35:50 45 13. Crystal Palace 37 12 8 17 41:64 44 14. Southampton 37 12 7 18 47:65 43 15. Newcastle 37 11 9 17 44:62 42 16. Brighton 37 9 14 14 40:44 41 17. Burnley 37 10 9 18 33:54 39 18. Fulham 37 5 13 19 27:51 28 19. West Bromwich 37 5 11 21 34:73 26 20. Sheffield United 37 6 2 29 19:63 20

Sestupují Fulham, West Bromwich a Sheffield United. Mezi elitu se po roce vracejí Norwich a Watford. O třetím postupujícím se rozhodne v play off, které hrají Brentford, Bournemouth, Swansea a Barnsley.

Německo spadne Kolín, Brémy, nebo Bielefeld?

Bayern mistr, Lipsko druhé, Dortmund a Wolfsburg si rozdělily zbývající dvě místa v základní skupině Ligy mistrů. Frankfurt a Leverkusen jsou v Evropské lize, v posledním kole bundesligy se tak hraje už jen o účast v Konferenční lize a o záchranu.

Sedmou pozici drží překvapivě Union Berlín, o bod zpátky je Mönchengladbach, o další bod méně mají Stuttgart a Freiburg. Union hraje doma s Lipskem, sice má nejtěžšího soupeře, kterému však zase o nic nejde.

Stuttgart a Mönchengladbach narazí na týmy, které bojují o záchranu. Stuttgart má doma Bielefeld, Mönchengladbach se představí v Brémách. Freiburg hraje ve Frankfurtu, který je jistě pátý.

Německo hodně zajímá souboj dole v tabulce: kdo doprovodí Schalke o patro níž a kdo svede baráž s třetím týmem druhé bundesligy. Rozhodne se mezi Brémami, Bielefeldem a Kolínem nad Rýnem.

Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 33 23 6 4 94:42 75 2. Lipsko 33 19 8 6 59:30 65 3. Dortmund 33 19 4 10 72:45 61 4. Wolfsburg 33 17 10 6 59:34 61 5. Eintracht Frankfurt 33 15 12 6 66:52 57 6. Leverkusen 33 14 10 9 52:36 52 7. Union Berlín 33 11 14 8 48:42 47 8. Mönchengladbach 33 12 10 11 60:54 46 9. Stuttgart 33 12 9 12 56:53 45 10. Freiburg 33 12 9 12 51:49 45 11. Hoffenheim 33 10 10 13 50:53 40 12. Augsburg 33 10 6 17 34:49 36 13. Mohuč 33 9 9 15 36:54 36 14. Hertha Berlín 33 8 11 14 40:50 35 15. Bielefeld 33 8 8 17 24:52 32 16. Brémy 33 7 10 16 34:53 31 17. Kolín nad Rýnem 33 7 9 17 33:60 30 18. Schalke 33 3 7 23 25:85 16

Ten má nejhorší pozici, na Brémy ztrácí bod, na Bielefeld dva. Musí doma zdolat Schalke a doufat, že Brémy neporazí Mönchengladbach, nebo že Bielefeld nevyhraje ve Stuttgartu. Pak se může dostat ze sestupového na barážové místo, nebo dokonce všem potížím uniknout.

V příští sezoně budou nováčky minimálně dva z této trojice: Bochum, Kiel, Fürth. Bochumi stačí k přímému postupu doma bod proti Sandhausenu. Ve svých rukách to má i Kiel - když porazí Darmstadt, je prvoligový. Jakékoli zaváhání dává šanci Fürthu, který ztrácí na Kiel jen bod a hraje doma se čtvrtým Düsseldorfem.

Španělsko Atlético, nebo Real?

Jistotu mají jen první čtyři týmy a sestupující Eibar.

Atlético Madrid, Real, Barcelona a Sevilla vědí, že je na podzim nemine základní skupina Champions League. Ale kdo bude mistrem? Atlético Madrid může po sedmi letech vyfouknout trofej oběma gigantům, přičemž Barcelona už je ze hry.

Real Madrid před závěrečným dějstvím ztrácí dva body a má lepší vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti rozhodují. Doma hraje se sedmým Villarrealem.

Atlético se představí na hřišti Valladolidu, který je předposlední, ale má ještě teoretickou šanci na záchranu. Atlético potřebuje k titulu uhrát minimálně stejný výsledek jako Real.

Villarreal má jistotu Konferenční ligy, ale rád by se v tabulce posunul na pozice zaručující Evropskou ligu. Má stejně bodů jako Betis a o bod méně než San Sebastian. Villarreal navíc příští týden ve středu čeká finále Evropské ligy proti Manchesteru United, triumf v ní je vstupenkou do Ligy mistrů.

San Sebastian hraje v Pamploně a Betis ve Vigu, které má momentálně nejlepší formu ze všech španělských týmů - vyhrálo pětkrát za sebou, naposledy v Barceloně, kterou odstřihlo od titulu.

Eibar do druhé ligy doprovodí dva z této trojice: Huesca, Elche, Valladolid. Ten na oba soupeře ztrácí dva body, tudíž potřebuje jejich porážku.

Španělská liga KLUB Z V R P S B 1. Atlético Madrid 37 25 8 4 65:24 83 2. Real Madrid 37 24 9 4 65:27 81 3. FC Barcelona 37 23 7 7 84:38 76 4. FC Sevilla 37 23 5 9 52:33 74 5. San Sebastian 37 16 11 10 58:38 59 6. Villarreal 37 15 13 9 59:42 58 7. Betis Sevilla 37 16 10 11 47:48 58 8. Vigo 37 14 11 12 53:54 53 9. Bilbao 37 11 13 13 46:40 46 10. Granada 37 13 6 18 47:65 45 11. Pamplona 37 11 11 15 37:47 44 12. Cádiz 37 11 10 16 34:56 43 13. Valencie 37 10 12 15 50:53 42 14. Levante 37 9 13 15 44:55 40 15. Alavés 37 9 11 17 36:56 38 16. Getafe 37 9 10 18 28:43 37 17. Huesca 37 7 12 18 34:53 33 18. Elche 37 7 12 18 32:55 33 19. Valladolid 37 5 16 16 33:55 31 20. Eibar 37 6 12 19 29:51 30

Huesca hraje s Valencií a má lepší vzájemnou bilanci s Elche i Valladolidem. Pokud by došlo na bodovou shodu mezi Elche a Valladolidem, rozhodne skóre. Pak by se zachránil Valladolid. Musel by vyhrát nad Atlétikem, Elche remizovat s Bilbaem a Huesca prohrát s Valencií.

Nováčky pro příští ročník jsou Espaňol Barcelona a Mallorca. O třetím postupujícím se rozhodne v play off. Do něj postoupí čtyři z této pětice: Vallecano, Gijón, Leganes, Alméria, Girona.

Itálie dosáhne Juventus na Ligu mistrů?

Zásadní otázka v Serii A: bude Juventus, mistr z předchozích devíti sezon, aspoň čtvrtý, aby příští rok hrál Ligu mistrů? Tu mají zajištěnou mistrovský Inter a Atalanta Bergamo. Na ni se sice Juventus může dotáhnout, ale už ji nepřeskočí, protože má horší vzájemná utkání.

Juventus musí vyhrát v Boloni a doufat, že AC Milán nebo Neapol klopýtnou. Milánský celek nastoupí právě v Bergamu, které je druhé. Neapol má doma průměrnou Veronu.

Juventus jako vítěz Coppa Italia má zajištěnou účast v základní skupině Evropské ligy stejně jako šesté Lazio.

Konferenční ligu bude v posledním kole hájit AS Řím. Lze předpokládat, že by mu v La Spezii měl stačit bod. Ale pokud Sassuolo zdolá Lazio o pět branek, bude muset AS Řím vyhrát.

Italská liga KLUB Z V R P S B 1. Inter Milán 37 27 7 3 84:34 88 2. Bergamo 37 23 9 5 90:45 78 3. Neapol 37 24 4 9 85:40 76 4. AC Milán 37 23 7 7 72:41 76 5. Juventus Turín 37 22 9 6 73:37 75 6. Lazio Řím 37 21 5 11 61:53 68 7. AS Řím 37 18 7 12 66:56 61 8. Sassuolo 37 16 11 10 62:56 59 9. Sampdoria Janov 37 14 7 16 49:54 49 10. Hellas Verona 37 11 11 15 45:47 44 11. Boloňa 37 10 11 16 50:61 41 12. Udine 37 10 10 17 41:53 40 13. Fiorentina 37 9 12 16 47:59 39 14. FC Janov 37 9 12 16 46:58 39 15. Spezia 37 9 11 17 50:70 38 16. Cagliari 37 9 10 18 43:58 37 17. FC Turín 37 7 15 15 49:68 36 18. Benevento 37 7 11 19 39:74 32 19. Crotone 37 6 4 27 45:92 22 20. Parma 37 3 11 23 39:80 2

O sestupujících je jasno od úterní dohrávky, kdy si záchranu remízou na Laziu zajistil FC Turín. Dolů jdou Parma, Benevento a Crotone. Nováčky jsou Empoli a Salerno, třetího postupujícího určí finále play off mezi Cittadelou a Benátkami.

Francie Lille, nebo Paris St. Germain?

Vedoucí Lille má zatím jako jediné zajištěnou účast v Lize mistrů, ale láká ho i titul. Proti obhájci Paris St. Germain má k dobru bod a zápas na hřišti zachráněných Angers.

Pařížský tým hraje v Brestu, který se snaží vyhnout baráži. A potřebuje tam vyhrát, protože by také mohl ztratit Ligu mistrů. Třetí Monako ztrácí dva body a má lepší vzájemná utkání.

I třetí tým Ligue 1 má naději na přímý postup do Champions League, musí však středeční finále Evropské ligy vyhrát Manchester United, a ne Villarreal.

Monako hraje v Lens a musí si hlídat záda, čtvrtý Lyon je jen o bod zpět a doma hostí Nice.

Lyon má každopádně jistou účast v Evropské lize, stejně jako páté Marseille. O Konferenční ligu hraje Lens a Rennes, dělí je bod, Rennes hostí sestupující Nimes. Druhým nešťastníkem, který padá, je Dijon.

Francouzská liga KLUB Z V R P S B 1. Lille 37 23 11 3 62:22 80 2. Paris St. Germain 37 25 4 8 84:28 79 3. Monako 37 24 5 8 76:42 77 4. Lyon 37 22 10 5 79:40 76 5. Marseille 37 16 11 10 53:46 59 6. Lens 37 15 11 11 55:54 56 7. Rennes 37 15 10 12 50:40 55 8. Montpellier 37 13 12 12 58:61 51 9. Nice 37 14 7 16 47:51 49 10. Mety 37 12 10 15 43:47 46 11. St. Etienne 37 12 10 15 42:53 46 12. Angers 37 12 8 17 39:56 44 13. Remeš 37 9 15 13 41:48 42 14. Bordeaux 37 12 6 19 40:55 42 15. Štrasburk 37 11 8 18 48:57 41 16. Brest 37 11 8 18 50:64 41 17. Lorient 37 11 8 18 49:67 41 18. Nantes 37 9 13 15 46:53 40 19. Nimes 37 9 8 20 40:69 35 20. Dijon 37 3 9 25 24:73 18

Baráž o záchranu se může týkat ještě šesti týmů od dvanácté Remeše. Namočeni jsou ještě Bordeaux, Štrasburk, Brest, Lorient a Nantes.

Nováčky v příští sezoně budou Troyes a Clermont Ferrand. V baráži si zahraje vítěz finále play off, v němž se potká Grenoble s Toulouse.