Porazit dva asi nejlepší týmy v Evropě je paráda, jásal kouč Arsenalu

11:06 , aktualizováno 11:06

Nerad by přišel o svého elitního střelce Pierra-Emericka Aubameyanga, který v sobotu dvěma góly zařídil Arsenalu postup do finále Anglického poháru. Kouč fotbalistů londýnského klubu Mikel Arteta doufá, že zisk trofeje by mohl gabonského reprezentanta, jenž je s 25 brankami ve všech soutěžních utkáních nejlepším střelcem týmu v sezoně, v Arsenalu udržet.