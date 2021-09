Brazílie i Argentina před vzájemným zápasem v kvalifikaci vyhrály

Argentina se pokusí v tabulce snížit šestibodový náskok Brazilců ve čtvrtečním duelu v Sao Paulu. Poslední vzájemný zápas na stadionu Maracaná v červencovém finále Copy América svěřenci argentinského trenéra Lionela Scaloniho vyhráli 1:0.

V duelu s Venezuelou hrála Argentina dlouhou přesilovku poté, co už po půlhodině hry dostal červenou kartu za faul na Lionela Messiho Luis Adrián Martínez. Favorité pak měli zápas pod kontrolou a skóre otevřel těsně před přestávkou Lautaro Martínez. Další dvě branky přidali v rozmezí tří minut druhého poločasu Joaquín Correa a Ángel Correa. Domácí se dočkali snížení z penalty v nastavení.

Messi se v národním týmu představil poprvé od triumfu na Copě América, a přestože po přestupu do Paris Saint-Germain odehrál zatím jen 24 minut, herní pauza na něm nebyla znát. Na trávníku zářil celý zápas, o zápis mezi střelce ho připravilo několik výborných zákroků brankáře Wuilkera Faríňeze.

Brazílie vyhrála na hřišti Chile i sedmý kvalifikační zápas, tak dobrý vstup do bojů o MS ještě nezažila. „Sedm vítězství za sebou, to je historický úspěch. Teď doufáme, že to natáhneme na osm,“ prohlásil Everton Ribeiro, jenž dal proti Chile jako střídající hráč jediný gól zápasu.

Třetí místo v tabulce si výhrou 2:0 nad Paraguayí upevnil Ekvádor. O čtvrté místo, které ještě zajišťuje přímý postup na MS 2022 do Kataru, bojuje Uruguay s Kolumbií. Oba týmy mají po remízách 1:1 s Peru respektive Bolívií devět bodů, Paraguay ztrácí na šesté příčce další dva body.

Kvalifikace MS 2022 ve fotbale jihoamerická zóna CONMEBOL Bolívie - Kolumbie 1:1 (0:0)

Branky: 83. Saucedo - 69. Martínez. ČK: 90.+7 Algaranaz (Bol.). Chile - Brazílie 0:1 (0:0)

Branka: 64. Ribeiro. Ekvádor - Paraguay 2:0 (0:0)

Branky: 87. Torres, 90.+5 Estrada. Peru - Uruguay 1:1 (1:1)

Banky: 25. Tapia - 29. De Arrascaeta. Venezuela - Argentina 1:3 (0:1)

Branky: 90.+4 Soteldo z pen. - 45.+2 Martínez, 71. J. Correa, 74. A. Correa. ČK: 32. Martínez (Ven.).