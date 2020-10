Fotbalovou jednadvacítku čeká v kvalifikaci ME klíčový zápas ve Skotsku

Svěřenci trenéra Karla Krejčího po sedmi z 10 utkání kvalifikace bez porážky vedou čtvrtou skupinu. Druhé Řecko ztrácí dva body, o další dva body zpět je třetí Skotsko. Oba nejbližší pronásledovatelé českého týmu mají o zápas méně.¨

V úterý se „Lvíčata“ představí v Litvě a kvalifikaci uzavřou v listopadu v Řecku. Na šampionát v Maďarsku a Slovinsku postoupí vítězové skupin a pět nejlepších celků z druhých míst.

„Zápas ve Skotsku bude extrémně důležitý. Domácí v podstatě hrají o přežití a oživení šancí na postup, my můžeme udělat velký krok k mistrovství. Rozhodně to chceme zvládnout bodovým ziskem. Kvalifikaci máme dobře rozehranou, držíme si neporazitelnost. Rádi bychom to prodloužili,“ řekl Krejčí novinářům přes videokonferenci ze Skotska.

„Myslím, že to bude hodně klíčové utkání. S Litvou se pak trošku počítá, že vyhrajeme. Takže když uspějeme i v zápase proti Skotsku, může to být klíč k úspěchu na Euro. Chceme bodovat, to je hlavní cíl,“ dodal záložník Dominik Janošek.

Před rokem v úvodním vzájemném duelu se Skotskem hrál český tým doma bez branek. „Chyběli nám někteří hráči. Dnes zpětně vidíme, co pro nás znamená třeba Láďa Krejčí, kterého jsme tehdy postrádali. Dá se očekávat podobný průběh. Skotové budou spoléhat na dobrou defenzivu, útočníka Hornbyho vepředu a standardní situace. Udělali v posledních letech nejen v téhle kategorii obrovský pokrok, už to není mančaft, který by jen nakopával,“ upozornil Krejčí.

„My se budeme snažit hrát aktivně, na soupeře povylézt a nutit je nakopávat míče. Myslím, že oba týmy nebudou v začátku divočit. Bude to taktická bitva, hodně napoví, kdo dá první gól. Nelze očekávat nějakou přestřelku, Skotové jsou schopni na jeden gól vyhrávat. Moc branek nedostávají, jejich skóre 5:2 po šesti zápasech hovoří za vše,“ doplnil.

Český tým končí kvalifikaci třemi zápasy venku, kde zatím ve dvou duelech zvítězil. Doma naopak z pěti utkání třikrát ztratil body po remízách. „S kluky jedu delší dobu a už ve dvacítce jsme dokázali uhrát s těžkými soupeři venku zajímavé výsledky. Vyhráli jsme v Portugalsku, v Nizozemsku. Vůbec to tomu týmu nevadí, naopak. Spíše nám vyhovuje hrát na rychlé protiútoky, z bloku. Nechci to zakřiknout, ale týmu věřím,“ dodal Krejčí. Kvůli koronavirové pandemii se i páteční zápas odehraje bez diváků.