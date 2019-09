Arsenal a Euro. To byl splněný sen, říká reprezentační opora Cahynová

„Ještě nikdy jsem něco takového nezažila. Do posledních chvil jsme myslely, že budeme hrát, ale když to postihlo devadesát procent družstva, tak už to nemělo smysl,“ říká pětadvacetiletá dcera bývalého zlínského fotbalisty Václava Cahyny. „Je mým největším fanouškem. Kdybychom postoupily, byl by hodně pyšný.“

Jak velkou komplikací je odložení zápasu?

Není to problém. Je jedno, kdy s nimi budeme hrát. Musíme se připravit na Španělsko, které nás čeká v říjnu.

České fotbalistky se ještě nikdy nekvalifikovaly na evropský ani světový šampionát. Není čas to konečně změnit?

Pro každou z nás by bylo Euro splněným snem. Španělky jsou hlavní favoritky skupiny, ale nemyslím si, že bychom na ně neměly. Také nejsou neporazitelné. Je to o jednom zápase. Navíc i tři nejlepší týmy ze druhého místa postoupí a další čeká baráž. Máme teď velkou šanci postoupit. S Polkami jsme na tom podobně, hrajeme podobný styl. Ony jsou hodně zákeřné a hodně sebevědomé. Vůbec si nepřipouští, že by nepostoupily, a to by mohla být naše výhoda. Myslí si, že budou první.

Mistrovství Evropy bude v Anglii. To je také velké lákadlo, že?

Ženský fotbal se tam zvedá. Chodí tam nejlepší světové hráčky. Po mistrovství světa tam nastal boom, protože Angličanky hrály výborně. Před Eurem chtějí ženský fotbal zpropagovat. Anglická liga bude do dvou let nejlepší na světě. Jednou bych si tam chtěla zahrát. Už od dětství fandím Arsenalu, ale to bude těžké. (úsměv)

V bundeslize jste jen tři krajanky. Jak těžké je prosadit se v Německu?

Konkurence je vysoká, ale zase vás to žene dopředu a nutí makat na každém tréninku. Musíte být lepší než Němka. Pokud jste nastejno, postaví ji.

Postupim vyhrála dvakrát Ligu mistryň. Jak si stojí v hierarchii ženského fotbalu teď?

Bayern Mnichov a Wolfsburg mají více peněz díky zázemí mužského týmu. Naše nejlepší hráčky tam odešly a my jsme musely trochu omladit tým. Ale pořád patříme mezi tři nejlepší družstva bundesligy. A pořád máme nejlepší fanoušky v lize, takže si nemůžu stěžovat. Na domácí zápasy chodí minimálně dva a půl tisíce lidí. Klidně by jich mohlo být více, jenže marketing a propagace nejsou tak dobré. Ve světě se to zvedá, ale v Německu stagnují.

Vážně? Ve světovém žebříčku je Německo druhé.

To je sice pravda, ale ani zápasy národního týmu už tolik netáhnou. Je to dané tím, že na posledních šampionátech neudělaly žádný medailový úspěch a na to nejsou Němci zvyklí.

Klára Cahynová

Jakou teď máte pozici v družstvu?

Celou loňskou sezonu jsem odehrála v základní sestavě. Na začátku přípravy jsem si bohužel na reprezentačním srazu udělala něco s kolenem. Doufám, že se zase vrátím do základu a budu pokračovat na místě, kde jsem na jaře skončila.

Dá se fotbalem v Německu uživit, nebo jste si něco musela najít?

Měla jsem štěstí na to, že jsem dostala dobré podmínky. Některé holky studují, ale to je tak všechno. Že by někdo pracoval, to nehrozí. Trénujeme dvakrát denně.