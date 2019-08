Fotbalistky v evropské kvalifikaci dominovaly nad Moldavskem

Češky měly nad outsiderem od začátku jasnou převahu. V 28. minutě otevřela skóre Svitková z penalty a záložnice Slavie pak přidala druhý gól ze hry. Do přestávky ještě zvýšila Bertholdová. I druhý poločas se odehrával v režii favoritek, jejichž náskok zvýraznily Martínková, Cahynová, Stašková a kapitánka Voňková.

Na závěrečný turnaj v Anglii se přímo kvalifikuje devět vítězů skupin a tři nejlepší týmy z druhých míst. Dalších šest celků z druhých pozic postoupí do play off, ze kterého vzejdou zbývající tři účastníci šampionátu. České fotbalisty se ještě nikdy na ME neprobojovaly.