Proti Severnímu Irsku s náhradníky, v brance nastoupí Pavlenka

Opět ostrovní protivník, jenže v tomto případě méně věhlasný. Severní Irsko však rozhodně není nějaký fotbalový trpaslík, ve své kvalifikační skupině se drží v bodové rovině s giganty Německem a Nizozemskem. A jeho počin nesnižuje ani fakt, že má odehráno o zápas víc.



Styl účastníka evropského šampionátu z roku 2016 s věčně rozezpívanými fanoušky? Velké nasazení, bojovnost, urputná defenziva.

ANKETA: Kdo by měl proti Severnímu Irsku nastoupit? Vyberte sestavu na pondělní přípravný zápas

„Ale co jsme je naposledy viděli, tak hráli velice dobře. Nebylo to jen o obranném bloku, Němce napadali, honili je po hřišti. Dokonce měli dvě obrovské šance, které ale nedali a nakonec prohráli. I Nizozemci se báli až do poslední minuty,“ popisoval oponenta český trenér Jaroslav Šilhavý.



Na poslední střetnutí s mužstvem kolem Johnnyho Evanse nebo Kylea Laffertyho by Češi nejraději zapomněli, dva roky stará prohra 0:2 z Belfastu tehdy znamenala konec nadějí na postup na mistrovství světa.

Teď je ale situace jiná a nálada po nečekaném triumfu o poznání lepší. „Navázat na výhru nad velmi silnou Anglií bude velice těžké, ale určitě uděláme všechno pro to, abychom to zvládli a hráli podobným stylem,“ prohlásil Josef Hušbauer, který v pátek v podvečer navlékne kapitánskou pásku.

Když se ve stejné pozici ocitl naposledy, byl z toho pětigólový výprask od Ruska. „Nervozitu však určitě necítím. Být kapitánem své země, to je pro každého fotbalistu velká pocta. Hrozně moc se těším a doufám, že to dopadne vítězně,“ řekl.

V sestavě zřejmě nastane pořádné zemětřesení, páteční náhradníci zamíří do základu, úvodní jedenáctka zase začne duel na lavičce. V brance nastoupí Jiří Pavlenka, který by měl odchytat celé utkání. Dostane se také na čtveřici Plzeňanů - Radima Řezníka, Jana Kopice, Michaela Krmenčíka a Lukáše Kalvacha, jenž si odbude reprezentační debut. „Vychází to na ně,“ potvrdil Šilhavý. „K zápasu je připravený kompletní kádr, všichni jsou fit.“

Lístky na utkání jsou stále v prodeji, očekává se návštěva kolem deseti tisíc diváků. Vstupenky jsou dostupné na svazovém webu, v 16 hodin se v pondělí na Letné také otevře pokladna č. 1.