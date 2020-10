Fotbalistům jde o první místo, o postup mezi elitu. Kdo by měl hrát?

Pokud by byli všichni zdraví, nejspíš by v základní sestavě fotbalové reprezentace ve středečním utkání Ligy národů ve Skotsku nechyběli Patrik Schick, Jakub Jankto či Bořek Dočkal. K dispozici však nejsou, kdo by měl zaskočit místo nich? A jak si národní mužstvo poradí bez koučinku hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého?