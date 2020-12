Šťastné a veselé ve Zbrojovce? Je to na... Brzy můžeme být na sestup, tuší kapitán

Brněnská Zbrojovka v čele se svým trenérem Richardem Dostálkem prožívá po třech letech nepříjemné déjà vu. Opakuje se jí situace ze sezony 2017/18, kdy během podzimu převzal mužstvo právě tehdejší asistent Dostálek, první zápas vyhrál, následovala však série čtyř porážek, další změna na trenérském postu a na konci sezony sestup.

„Neřeším to. Je to minulost,“ řekl Dostálek ve středu po porážce 0:1 s Ostravou.

V letošní sezoně konec podzimní části přerušil jeho bilanci po nástupu do funkce hlavního kouče na jedné výhře a dvou porážkách. Zbrojovku, která je v lize třetí od konce, čeká velmi těžké jaro.

„Musíme se připravit, dát se zdravotně dokupy. Celý podzim byl totálně na h... se zdravotním stavem a celkovou situací. Budeme mít (přes zimu) čas dostat se do pohody, doufám, že se nám podaří přivést nějaké posily a budeme na jaře konkurenceschopní,“ zamyslel se kapitán brněnského týmu Pavel Dreksa.

Posily pro tonoucí Zbrojovku se zatím rýsují jen v hrubých obrysech. Vedení klubu bude usilovat o prodloužení hostování Rudolfa Reitera z Baníku, z hostování v Prostějově se vrátí Martin Zikl, informace MF DNES mluvily během prosince o zájmu Brna o olomouckého krajního obránce Michala Vepřeka.

Odchody jsou jasné dva: po půl roce končí hostování záložníkovi Janu Koudelkovi a vrací se do Prostějova, smlouva končí obránci Juraji Kotulovi. Novou nedostane.

Trenér Dostálek není příliš nadšený z toho, že zimní přestávka bude letos v lize minimální. Mužstvo se sejde 2. ledna, o dva dny později odletí na turnaj na Maltu, sehraje tam dva zápasy a 16. ledna už pojede k prvnímu „jarnímu“ ligovému kolu do Mladé Boleslavi.

„Potřebujeme prostor, abychom s některými hráči mohli pracovat na dalších taktických věcech. Nebylo by na škodu mužstvo okysličit. Kdyby se podařilo přivést nějaké nové hráče, tak by byl potřeba čas na jejich zabudování. Takže na jednu stranu je fajn, že se jde hned hrát, na druhou bychom potřebovali i pozměnit myšlení některých hráčů,“ sdělil Dostálek.

První pokus o vzpruhu zvadlé brněnské party provedl kapitán Dreksa hned po Baníku, když si vzal slovo. Osazenstvo kabiny nešetřil, proslov byl hlasitý.

„Musíme si uvědomit, že jestli takhle dál budeme pokračovat, tak za pět kol je rozhodnuto a jdeme do pr... Musíme si bez výjimek sáhnout do svědomí a nechat na hřišti maximum, jinak v lize nemáme co dělat,“ prohlásil Dreksa jadrně.

Podzimní výkony Zbrojovky ho příliš velkým optimismem nenaplnily. „Na můj vkus jsme v žádném ze zápasů nebyli pro soupeře dostatečně nebezpeční. Soupeř si pak výsledek v klidu uhájil,“ řekl ústřední stoper nováčka, který má po 14. kole na kontě dvě výhry a tři remízy.

To ho sice pasuje na aktuální 16. místo, všechny týmy kolem Zbrojovky (až na Mladou Boleslav) mají však o jeden nebo o dva zápasy méně.

„Je to na h..., co si budeme povídat,“ pokračoval rozladěný Dreksa. „Máme devět bodů, to je hodně tristní. Pokud nezabereme v prvních pěti šesti kolech, tak ta tabulka bude neúprosná,“ obává se.

Na začátku ledna by měli být na přípravu nachystaní jak na Baník vykartovaný záložník Jan Sedlák, tak po zdravotních problémech útočník Jakub Přichystal a záložník Ondřej Pachlopník. Čeká se na zdravotní stav obránce Zorana Gajiče a záložníka Adriána Čermáka, dlouhodobě zraněný obránce Lukáš Kryštůfek k dispozici nebude.